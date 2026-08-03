تغییر مسیر ۶ نفتکش عربستانی در خلیج عدن

۶ نفتکش عربستانی در پی تهدیدهای انصارالله یمن مسیر خود در خلیج عدن را تغییر داده و به سمت دماغه امید نیک رفتند.

به گزارش تابناک، رویترز به نقل از اطلاعات ردیابی کشتی‌ها گزارش داد که ۶ نفتکش عربستانی پس از تهدیدهای انصارالله یمن مسیر خود را به سمت دماغه امید نیک تغییر دادند.

بر اساس اطلاعات ردیابی کشتی‌ها، ۶ نفتکش عظیم با پرچم عربستان مسیر خود را در خلیج عدن تغییر داده و به سمت آفریقای جنوبی رفتند.

این کشتی‌ها در پی تهدیدهای انصارالله مبنی بر هدف قرار دادن کشتی‌های عربستان از عبور از دریای سرخ و تنگه باب المندب خودداری کردند.

رویترز به نقل از دو منبع در بخش تجارت نفت گزارش داد که این تصمیم در پی ارزیابی‌های امنیتی در حالی اتخاذ شد که دست کم ۲۵ روز به زمان بازگشت نفتکش‌ها به بنادر عربستان از طریق کانال سوئز می‌افزاید.

انصارالله یمن در ۲۰ ژوئیه تصمیم خود برای اعمال محدودیت دریانوردی عربستان در دریای سرخ و تنگه باب المندب را اعلام کرد.