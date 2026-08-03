صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۸۰۴۶
بازدید: ۷۶۵۱
نظرات: ۱

عکس: تشییع پیکر دریانورد شهید «نیما مرادی» - بندرانزلی

پیکر مطهر شهید «نیما مرادی»، دریانورد جوان کشتی تجاری «آنا» که در نخستین تجربه دریانوردی خود طی حمله اوکراین به این کشتی در دریای خزر و آب‌های روسیه به شهادت رسیده بود، امروز دوشنبه ۱۲ مرداد در شهر زادگاهش بندرانزلی تشییع و به خاک سپرده شد. مراسم تشییع این شهید از میدان امام خمینی بندرانزلی برگزار و پیکر مطهرش در گلزار شهدای این شهرستان آرام گرفت.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری شهیدنیما مرادی دریانورد تشییع اوکراین
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
سعید
Iran (Islamic Republic of)
۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۱
انشاالله روحشان شاد و قرین رحمت الهی باشد
پاسخ
1
0