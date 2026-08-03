عکس: تشییع پیکر دریانورد شهید «نیما مرادی» - بندرانزلی

پیکر مطهر شهید «نیما مرادی»، دریانورد جوان کشتی تجاری «آنا» که در نخستین تجربه دریانوردی خود طی حمله اوکراین به این کشتی در دریای خزر و آب‌های روسیه به شهادت رسیده بود، امروز دوشنبه ۱۲ مرداد در شهر زادگاهش بندرانزلی تشییع و به خاک سپرده شد. مراسم تشییع این شهید از میدان امام خمینی بندرانزلی برگزار و پیکر مطهرش در گلزار شهدای این شهرستان آرام گرفت.