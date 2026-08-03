آیت الله سید محمد باقر خرازی مدیر حوزه علمیه امام هادی مدعی شد: «رهبر انقلاب (آیت الله سید مجتی خامنه‌ای) نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند، استعفایش را می‌پذیریم. رسماً اعلام کردند و به خاطر همین هم اینها کاسه و کوزه شان را جمع کردند... ایشان نوشتند یک بار دیگر استعفا کنی، می‌پذیرم.» خرازی در ادامه ادعایش گفت: «...بنابر همین هم شورای عالی امنیت ملی را تغییر دهند. آقای ذوالقدر را جابجا کنند. آقای محسن رضایی جای ایشان برود. به آقای عراقچی هم گفتند حق مداخله در مذاکرات را به هیچ عنوان نداری... ایشان سفت به میدان آمده است. من عرض کردم خدمت تان. شما حاج آقا مجتبی را نمی‌شناسید. پدرش قائد شهید اگر بود کمی تعارف داشت اما او اصلاً تعارف ندارد...» اظهارات خرازی را می‌بینید و می‌شنوید.