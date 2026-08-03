نبض خبر
نوشته آیت الله مجتبی خامنهای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!
آیت الله سید محمد باقر خرازی مدیر حوزه علمیه امام هادی مدعی شد: «رهبر انقلاب (آیت الله سید مجتی خامنهای) نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند، استعفایش را میپذیریم. رسماً اعلام کردند و به خاطر همین هم اینها کاسه و کوزه شان را جمع کردند... ایشان نوشتند یک بار دیگر استعفا کنی، میپذیرم.» خرازی در ادامه ادعایش گفت: «...بنابر همین هم شورای عالی امنیت ملی را تغییر دهند. آقای ذوالقدر را جابجا کنند. آقای محسن رضایی جای ایشان برود. به آقای عراقچی هم گفتند حق مداخله در مذاکرات را به هیچ عنوان نداری... ایشان سفت به میدان آمده است. من عرض کردم خدمت تان. شما حاج آقا مجتبی را نمیشناسید. پدرش قائد شهید اگر بود کمی تعارف داشت اما او اصلاً تعارف ندارد...» اظهارات خرازی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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اگه کسی بحواد کار کنه کار میکنه دولت ایشان فقط گران کرد دلار 4 برابر شده از به کرسی نشتن بسه دیگه دولت ایشان فقط بن بست ایجاد کرده
من آرزو بدم موندم یه بار اصلاح طلبان از جنگ از شهادت حرف بزنن. از تاریخ ایجادشون تا الان فقط مذاکره . نرمش. سازش. صلح. یک بار به آرزو بگید ما می ایستیم. ما در برابر زور و تجاوز میجنگیم. یک بار
تابناک عزیز، کاشکی برای ما که ایشان را نمیشناسیم، میگفتید که این آقا کی هست ؟
ایشان چه سمتی دارند و چه ارتباط نزدیکی با رهبر دارند که اینگونه به مدیران رده بالای کشور در این شرایط بغرنج می تازد ، گیرم رییس جمهور و وزیر خارجه و اعضای شعام بد ، شما چکاره هستید نقل قول می کنید انگار نظرات خودتان را دارید القا می کنید
چرا ایشون نمیدونه همچین حرفی نمونه واقعی تفرقه است. کاشکی این امر رو حتی اگر واقعیت هم داشته باشه میزاشتن مخفی بمونه. چرا که نه واسه ما کاربردی داره دونستنش نه واسه کسی دیگه. کشور نیاز به وحدت داره و مسئولان باید هواسشون رو بیشتر از مردم جمع کنن البته که رهبر فصل الخطاب هستن ولی خب الان آخرین چیزی که کشور نیاز داره استعفای رئیس جمهور و تفرقه بین خادمین ملته.
روز اول محکم می کوبیدن بهتر بود آدم عاقل هیچ وقت نمی گوید استفعا میدم میدم بلکه با تمام قدرت در مقابل دشمنان می جنگد