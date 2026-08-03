نبض خبر
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنهای که تکذیب شد!
آیت الله سید محمد باقر خرازی مدیر حوزه علمیه امام هادی مدعی شد: «رهبر انقلاب (آیت الله سید مجتی خامنهای) نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند، استعفایش را میپذیریم. رسماً اعلام کردند و به خاطر همین هم اینها کاسه و کوزه شان را جمع کردند... ایشان نوشتند یک بار دیگر استعفا کنی، میپذیرم.» خرازی در ادامه ادعایش گفت: «...بنابر همین هم شورای عالی امنیت ملی را تغییر دهند. آقای ذوالقدر را جابجا کنند. آقای محسن رضایی جای ایشان برود. به آقای عراقچی هم گفتند حق مداخله در مذاکرات را به هیچ عنوان نداری... ایشان سفت به میدان آمده است. من عرض کردم خدمت تان. شما حاج آقا مجتبی را نمیشناسید. پدرش قائد شهید اگر بود کمی تعارف داشت اما او اصلاً تعارف ندارد...» علاوه بر تکذیب اظهارات خرازی توسط مسعود پزشکیان، دفتر رهبر انقلاب نیز در اطلاعیهای قویاً این ادعاها را تکذیب کرد. در اطلاعیه رسمی دفتر رهر انقلاب آمده است: «رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامهای خود از جمله در پیام اخیر بر حفظ اتحاد مقدس و حفظ حرمت مسئولان دلسوز و خدمتگزاران نظام اسلامی بهویژه دولت محترم تأکید داشتهاند. مطالبی که برخلاف توصیههای مؤکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینهساز نسبتهای نادرست به مسئولان محترم میشود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسمخوردهٔ ملت ایران است... مطلب منتشرشده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را دربارهٔ واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامهٔ رئیسجمهور محترم مطرح کرده از اساس کذب و خلاف واقع است»
گزارش خطا
پسندها:
10
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱۵۳
در انتظار بررسی: ۶۶
انتشار یافته: ۱۰۳
مگر ایشون با رهبری دیداری داشته اند؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
پزشکیان استعفا دهد،
صد بار دیگه هم انتخابات برگزار شود
مردم این کشور به جلیلی و جبلی جماعت رای نخواهند داد
ناشناس| |
۰۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
حد اقل کمی فکرکن .
ناشناس| |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ملت| |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
اگه کسی بحواد کار کنه کار میکنه دولت ایشان فقط گران کرد دلار 4 برابر شده از به کرسی نشتن بسه دیگه دولت ایشان فقط بن بست ایجاد کرده
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
حسین| |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
من آرزو بدم موندم یه بار اصلاح طلبان از جنگ از شهادت حرف بزنن. از تاریخ ایجادشون تا الان فقط مذاکره . نرمش. سازش. صلح. یک بار به آرزو بگید ما می ایستیم. ما در برابر زور و تجاوز میجنگیم. یک بار
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
حتما سنت قد نمی ده. دکتر پزشکیان در جبهه خط مقدم بود. بعد هم بارها آرزوی شهادت در همین جنگ کرد و راهپیمایی قدس سال قبل زیر بمباران در تظاهرات بود.
ایوالله.....
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
جناب دکتر مسعود پزشکیان پرقدرت بادرایت و عقلانیت کشور را حفظ می کنند.
تابناک عزیز، کاشکی برای ما که ایشان را نمیشناسیم، میگفتید که این آقا کی هست ؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
خودش
بدترین ضربه به کشور
وسط جنگ است.
ناشناس| |
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
دمت گرم اقتدار به این میگن درودخداوندبررهبرعزیزمان،
پاسخ ها
اسماعیل| |
۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ایشان چه سمتی دارند و چه ارتباط نزدیکی با رهبر دارند که اینگونه به مدیران رده بالای کشور در این شرایط بغرنج می تازد ، گیرم رییس جمهور و وزیر خارجه و اعضای شعام بد ، شما چکاره هستید نقل قول می کنید انگار نظرات خودتان را دارید القا می کنید
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
چرا ایشون نمیدونه همچین حرفی نمونه واقعی تفرقه است. کاشکی این امر رو حتی اگر واقعیت هم داشته باشه میزاشتن مخفی بمونه. چرا که نه واسه ما کاربردی داره دونستنش نه واسه کسی دیگه. کشور نیاز به وحدت داره و مسئولان باید هواسشون رو بیشتر از مردم جمع کنن البته که رهبر فصل الخطاب هستن ولی خب الان آخرین چیزی که کشور نیاز داره استعفای رئیس جمهور و تفرقه بین خادمین ملته.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ناشناس| |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
میگم نباید در این شرایط از این حرفها زد.
ناشناس| |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
:)
رضا صدق| |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
روز اول محکم می کوبیدن بهتر بود آدم عاقل هیچ وقت نمی گوید استفعا میدم میدم بلکه با تمام قدرت در مقابل دشمنان می جنگد