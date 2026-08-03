آیت الله سید محمد باقر خرازی مدیر حوزه علمیه امام هادی مدعی شد: «رهبر انقلاب (آیت الله سید مجتی خامنه‌ای) نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند، استعفایش را می‌پذیریم. رسماً اعلام کردند و به خاطر همین هم اینها کاسه و کوزه شان را جمع کردند... ایشان نوشتند یک بار دیگر استعفا کنی، می‌پذیرم.» خرازی در ادامه ادعایش گفت: «...بنابر همین هم شورای عالی امنیت ملی را تغییر دهند. آقای ذوالقدر را جابجا کنند. آقای محسن رضایی جای ایشان برود. به آقای عراقچی هم گفتند حق مداخله در مذاکرات را به هیچ عنوان نداری... ایشان سفت به میدان آمده است. من عرض کردم خدمت تان. شما حاج آقا مجتبی را نمی‌شناسید. پدرش قائد شهید اگر بود کمی تعارف داشت اما او اصلاً تعارف ندارد...» علاوه بر تکذیب اظهارات خرازی توسط مسعود پزشکیان، دفتر رهبر انقلاب نیز در اطلاعیه‌ای قویاً این ادعاها را تکذیب کرد. در اطلاعیه رسمی دفتر رهر انقلاب آمده است: «رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام‌های خود از جمله در پیام اخیر بر حفظ اتحاد مقدس و حفظ حرمت مسئولان دلسوز و خدمتگزاران نظام اسلامی به‌ویژه دولت محترم تأکید داشته‌اند. مطالبی که برخلاف توصیه‌های مؤکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینه‌ساز نسبت‌های نادرست به مسئولان محترم می‌شود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسم‌خوردهٔ ملت ایران است... مطلب منتشرشده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را دربارهٔ واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامهٔ رئیس‌جمهور محترم مطرح کرده از اساس کذب و خلاف واقع است»