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کد خبر:۱۳۸۸۰۴۴
کد خبر:۱۳۸۸۰۴۴
138058 بازدید
نظرات: ۱۰۳
نبض خبر

ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!

آیت الله سید محمد باقر خرازی مدیر حوزه علمیه امام هادی مدعی شد: «رهبر انقلاب (آیت الله سید مجتی خامنه‌ای) نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند، استعفایش را می‌پذیریم. رسماً اعلام کردند و به خاطر همین هم اینها کاسه و کوزه شان را جمع کردند... ایشان نوشتند یک بار دیگر استعفا کنی، می‌پذیرم.» خرازی در ادامه ادعایش گفت: «...بنابر همین هم شورای عالی امنیت ملی را تغییر دهند. آقای ذوالقدر را جابجا کنند. آقای محسن رضایی جای ایشان برود. به آقای عراقچی هم گفتند حق مداخله در مذاکرات را به هیچ عنوان نداری... ایشان سفت به میدان آمده است. من عرض کردم خدمت تان. شما حاج آقا مجتبی را نمی‌شناسید. پدرش قائد شهید اگر بود کمی تعارف داشت اما او اصلاً تعارف ندارد...» علاوه بر تکذیب اظهارات خرازی توسط مسعود پزشکیان، دفتر رهبر انقلاب نیز در اطلاعیه‌ای قویاً این ادعاها را تکذیب کرد. در اطلاعیه رسمی دفتر رهر انقلاب آمده است: «رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام‌های خود از جمله در پیام اخیر بر حفظ اتحاد مقدس و حفظ حرمت مسئولان دلسوز و خدمتگزاران نظام اسلامی به‌ویژه دولت محترم تأکید داشته‌اند. مطالبی که برخلاف توصیه‌های مؤکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینه‌ساز نسبت‌های نادرست به مسئولان محترم می‌شود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسم‌خوردهٔ ملت ایران است... مطلب منتشرشده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را دربارهٔ واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامهٔ رئیس‌جمهور محترم مطرح کرده از اساس کذب و خلاف واقع است»
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برچسب‌ها:
آیت الله سید محمد باقر خرازی ویدیو مسعود پزشکیان استعفا آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵۳
در انتظار بررسی: ۶۶
انتشار یافته: ۱۰۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
15
335
پاسخ
مگر ایشون با رهبری دیداری داشته اند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
خیر یحتمل ایشان قدرت ماورایی دارند و ذهن افراد را می خوانند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
اینها سراسر کذب و سؤ استفاده از غیبت رهبری است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
چه رویا بافی و خیال بافی های
پزشکیان استعفا دهد،
صد بار دیگه هم انتخابات برگزار شود
مردم این کشور به جلیلی و جبلی جماعت رای نخواهند داد
ناشناس
| Switzerland |
۰۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
دوصد گفته .نیم کردار نیست. سعدی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ایشان از همان خوارجی هستند که امام علی فرمودند و هدفی غیر از دو دستگی کردن جامعه ندارند
ناشناس
| Canada |
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ایشان می گوید رهبر با کسی تعارف ندارد خوب اگر نظر به استعفای پزشکیان بود بصراحت اعلام می شد .
حد اقل کمی فکرکن .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
برادر رهبر..داماد ایشان است
ناشناس
| Romania |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
چگونه ممکن است ریس جمهور ۲۷ بار استعفاء بدهد و پذیرفته نشود .از همین یک مورد مشخص است این اظهارات سراسر کذب است .
ملت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
از آقای خرازی بعید بود همچین دروغی بگوید.رهبری پیامهایش رسانه ی و واضح هست.اصلا همچین حرفی را نمی‌زند.
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
340
69
پاسخ
اگه کسی بحواد کار کنه کار میکنه دولت ایشان فقط گران کرد دلار 4 برابر شده از به کرسی نشتن بسه دیگه دولت ایشان فقط بن بست ایجاد کرده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
انگار یادت رفته زمان رئسی یک شبه دلار شد ۷۰ هزار تومان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
بقیه دولت ها راهی باز کردن؟ به جز دولت خاتمی کدوم دولت گرهی از زندگی ملت باز کرد؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
زمان رییسی دلار ۴۲ هزار تومن بود شما دچار فراموشی شدی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
در دولت قبل یک روز یک عدد روغن مایع درهیچ فروشگاهی یافت نمی شد، بعد از چند روز روغن 13هزار تومانی شد 130 هزار تومان. همه رکوردهای تورم لهستان، زیمباوه، هلند، ونزوئلا و آرژانتین و... را شکست. فکر می کنند ما فراموش کردیم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
دولت ریسی دلار را 28 تومان تحویل گرفت و یک مقطعی تا 70 هم بالا رفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
اگه رئیس جمهور بده و گزینه بهتری است مجلس استیضاح کنه گزینه بهتره بیاد چرا مجلس انقلابی مسئولیت گردن نمیگیره؟
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
میگه روغن در دولت رئیسی شده ۱۳۰ تومن الان چنده ۷۰۰ هزار تومن ؟ ماکارنی ۹ هزار تومنی شده ۷۰ هزار تومن گوشت ۴۰۰ بود الان چنده مرغ ۶۰ هزار تومنی الان چنده دلار یه قدم مونده تا ۲۰۰ هزار تومن پنیر ۳۰ هزار تومنی الان شده ۳۰۰ هزار تومن نوشابه ۳۰ هزار تومنی شده ۱۲۰ هزار شیر ۱۵ هزار تومنی شده ۷۰ هزار تومن تیبا ۳۰۰ میلیونی شده ۱.۲ میلیارد فاجعه که ایشون به بار آورده بی‌سابقه هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
353
73
پاسخ
من آرزو بدم موندم یه بار اصلاح طلبان از جنگ از شهادت حرف بزنن. از تاریخ ایجادشون تا الان فقط مذاکره . نرمش. سازش. صلح. یک بار به آرزو بگید ما می ایستیم. ما در برابر زور و تجاوز میجنگیم. یک بار
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
منم آرزو به دل مونوم یکی از تندروها هدف ترور موصاد باشه
ناشناس
| Canada |
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
با شانتاژ نمی شود ریس جمهور را کنار زد . اگر دوباره هم انتخابات شود کسی مخالف شما انتخاب می شود .از بس عملکردی منفی داشته اید .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
منم اررومه ثابتی رسایی زاکانی نبویان و جلیلی برن جنوب الله اکبر نرفتن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
پسر خوب و عزیز. همه این اصلاح طلبان افرادی بودند که در طول جنگ ایران و عراق سرباز بودند و جنگیدند. برای همین تبعات جنگ رو میدونن. فکر نکن که می ترسند. شما فکر نکنم حتی یک ساعت تو مناطق عملیاتی حتی در دوران صلح هم رفته باشی. یک شب شمت تشریف ببر مرز حاج عمران. چند ساعت تو اون کوه ها باش، می فهمی جنگ چیه. جبهه چیه. سختی چیه!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
متولد چندی بچه جان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
همین دیگه ناشناس19:54
حتما سنت قد نمی ده. دکتر پزشکیان در جبهه خط مقدم بود. بعد هم بارها آرزوی شهادت در همین جنگ کرد و راهپیمایی قدس سال قبل زیر بمباران در تظاهرات بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
201
50
پاسخ
ایوالله.....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
به کوری چشم تندروها
جناب دکتر مسعود پزشکیان پرقدرت بادرایت و عقلانیت کشور را حفظ می کنند.
ناشناس
|
Canada
|
۲۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
20
267
پاسخ
تابناک عزیز، کاشکی برای ما که ایشان را نمیشناسیم، میگفتید که این آقا کی هست ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
دبیرکل حزب الله ایران
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
این صحبت ها
خودش
بدترین ضربه به کشور
وسط جنگ است.
ناشناس
| Canada |
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
از اینها زیاد هستند .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
داماد برادر رهبر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
برادر رهبر داماد ایشان است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
مردی از سلسله جلیله روحانیت
حسین ارومیه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
284
56
پاسخ
دمت گرم اقتدار به این میگن درودخداوندبررهبرعزیزمان،
پاسخ ها
اسماعیل
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
باقر خرازی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
30
315
پاسخ
ایشان چه سمتی دارند و چه ارتباط نزدیکی با رهبر دارند که اینگونه به مدیران رده بالای کشور در این شرایط بغرنج می تازد ، گیرم رییس جمهور و وزیر خارجه و اعضای شعام بد ، شما چکاره هستید نقل قول می کنید انگار نظرات خودتان را دارید القا می کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
دبیرکل حزب الله ایران و بردار داماد رهبرشهید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
چقدر زشت طرف خودش هست از طرفش بدون مدرک نقل قول می کنند. این توهینه به کسی که خودش هست و میتونه اظهار نظر کنه.
ناشناس
| Germany |
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
برادر همسر مسعود خامنه ای و دبیرکل حزب الله ایران
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
این حاجی داماد برادر رهبره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
20
211
پاسخ
چرا ایشون نمیدونه همچین حرفی نمونه واقعی تفرقه است. کاشکی این امر رو حتی اگر واقعیت هم داشته باشه میزاشتن مخفی بمونه. چرا که نه واسه ما کاربردی داره دونستنش نه واسه کسی دیگه. کشور نیاز به وحدت داره و مسئولان باید هواسشون رو بیشتر از مردم جمع کنن البته که رهبر فصل الخطاب هستن ولی خب الان آخرین چیزی که کشور نیاز داره استعفای رئیس جمهور و تفرقه بین خادمین ملته.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
نیت همان تفرقه است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
یعنی چی واقعیت داشته باشه مگه موضوع مخفیی هست ایشون که تماسی نداشته هرچی هست بیانیه هایی هست که همه میدونند اگر همه میدونند که مخفی نیست بخواد پنهان کنه که البته فکر نکنم کسی چیزی شنیده باشه. اگر هم نیست که دیگه از خودش درآورده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ولله منم همینو میگم
میگم نباید در این شرایط از این حرفها زد.
ناشناس
| Germany |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ببین تهمت زدیا از کجا می‌دونی نمی‌دونه؟
:)
رضا صدق
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ایشون چه مسئولی هستند؟هیچ سابقه مسئولیت و مدیریت کشوری و حتی جبهه و جنگ ندارند و هیچکس هم نه ایشون را میشناسه و نه کسی تا به حال ایشون را دیده بوده و نه عنوانی در امور کشور دارند،مگه هر کس که روحانی هست حق داره اینگونه به رییس جمهور توهین کنه و سخنان تخیلی از جانب رهبری بگه؟اگر این باب بشه که به دلیل عدم حضور رهبری هر کسی به خودش اجازه بده و سخنانی از جانب ایشون بگه که دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه،باید یک کانالی مشخص بشه و سخنان رهبری از اون کانال به مردم گفته بشه وگرنه اینجوری از فردا هر کسی راوی یک داستان از جانب رهبری میشه و افکار دلخواه خودشو از جانب رهبری بیان می‌کنه ‌..!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
163
32
پاسخ
روز اول محکم می کوبیدن بهتر بود آدم عاقل هیچ وقت نمی گوید استفعا میدم میدم بلکه با تمام قدرت در مقابل دشمنان می جنگد
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
8
122
پاسخ
عجب
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