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کد خبر: ۱۳۸۸۰۳۹
بازدید: ۶۲۴۵

عکس: دیدار آیت الله سید حسن خمینی با حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خامنه‌ای

آیت‌الله سید حسن خمینی شب گذشته با حضور در منزل حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خامنه‌ای، شهادت حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای را به وی و خاندان ایشان تسلیت گفته و یاد رهبر شهید را گرامی داشت.

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برچسب‌ها:
تک عکس سید هادی خامنه ای سید حسن خمینی رهبرشهید
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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