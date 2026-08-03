عکس: دیدار آیت الله سید حسن خمینی با حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خامنه‌ای

آیت‌الله سید حسن خمینی شب گذشته با حضور در منزل حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خامنه‌ای، شهادت حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای را به وی و خاندان ایشان تسلیت گفته و یاد رهبر شهید را گرامی داشت.