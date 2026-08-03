دستگیری عاملان قتل مسلحانه قشم در عملیات غافلگیرانه

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، فرمانده انتظامی شهرستان قشم از شناسایی و دستگیری عامل اصلی و سه هم‌دست وی در پرونده قتل یک تبعه افغانستانی در شهر درگهان خبر داد و گفت: متهمان پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

سرهنگ سیدعلی نصرتی، فرمانده انتظامی شهرستان قشم اظهار کرد: در پی وقوع یک درگیری منجر به قتل در یکی از محلات شهر درگهان که به جان باختن یک تبعه افغانستانی انجامید، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با حضور در محل حادثه و انجام تحقیقات میدانی و اقدامات اطلاعاتی، دریافتند مقتول بر سر اختلافات مالی با یک تبعه ۳۱ ساله افغانستان دچار درگیری شده و متهم پیش از وقوع حادثه نیز بار‌ها وی را تهدید کرده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم ادامه داد: با هماهنگی مقام قضایی، مأموران پلیس آگاهی در یک عملیات غافلگیرانه، متهم اصلی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

نصرتی با اشاره به ادامه تحقیقات تخصصی گفت: با بررسی مستندات، تحلیل داده‌های دیجیتال و شناسایی تصاویر مظنونان، سه نفر دیگر که در ارتکاب این قتل نقش داشتند نیز شناسایی و در عملیات جداگانه دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.