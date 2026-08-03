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تصاویر بازی فوتبال در شهرکرد با تیرهوایی و اشکآور
یک مسابقه در مرحله سوم رقابتهای نوجوانان مناطق کشور با اتفاقات تلخی همراه شد. دیدار تیمهای کاوه شهرکرد و پارس برازجان به جای آنکه صحنه رقابت ورزشی باشد، با درگیری شدید میان عوامل و حاضران در ورزشگاه تحت تأثیر قرار گرفت. شدت درگیریها به حدی گزارش شده که نیروهای حاضر برای کنترل شرایط وارد عمل شدند و طبق گزارشهای منتشرشده، برای پایان دادن به این درگیریها از تیرهوایی و گاز اشکآور استفاده شده است. اتفاقی عجیب در ردهای که باید محل پرورش استعدادهای آینده فوتبال باشد؛ حواشیای که بار دیگر ضرورت کنترل بیشتر مسابقات پایه و حفظ فضای امن برای بازیکنان نوجوان را یادآوری میکند.
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