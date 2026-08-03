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تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
تصاویر درگیری طرفداران یکی از سردستههای شیعه انگلیسی با زائرین در کربلا که با مداخله پلیس عراق مواجه شد را میبینید. زائرین در اعتراض به این حاشیه سازیها برای مراسم اربعین حسینی، با شعار مرگ بر انگلیس پاسخ طرفداران شیرازی را دادند.
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برچسبها:نبض خبر راهپیمایی اربعین شیعه انگلیسی ویدیو
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غیر قابل انتشار: ۲۲
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۷
شیعه انگلیسی دیگه چیه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
انگلیس هر جای دنیا وقتی مسیر درستی بود,سعی میکرده یک راه انحرافی کنارش درست کنه تا از به هدف رسیدن اون راه اصلی جلوگیری کنه,مثل پول دادن برای راه اندازی شیعه انگلیسی