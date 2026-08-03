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کد خبر:۱۳۸۸۰۳۰
کد خبر:۱۳۸۸۰۳۰
48911 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین

تصاویر درگیری طرفداران یکی از سردسته‌های شیعه انگلیسی با زائرین در کربلا که با مداخله پلیس عراق مواجه شد را می‌بینید. زائرین در اعتراض به این حاشیه سازی‌ها برای مراسم اربعین حسینی، با شعار مرگ بر انگلیس پاسخ طرفداران شیرازی را دادند.
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برچسب‌ها:
نبض خبر راهپیمایی اربعین شیعه انگلیسی ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۲
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
33
61
پاسخ
انگلیس کشوری که به نفاق پراکنی افتخار میکند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
40
59
پاسخ
کار کار استعمار پیرسگ خرفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
17
90
پاسخ
شیعه انگلیسی دیگه چیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
طرفدارهای صادق شیرزای رو میگن، صادق شیرزای در انگلیس هست وتحت حمایت انگلیس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
39
57
پاسخ
مرگ بر انگلیس
شرم بر شما
مطلع
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
19
41
پاسخ
انگلیس هر جای دنیا وقتی مسیر درستی بود,سعی میکرده یک راه انحرافی کنارش درست کنه تا از به هدف رسیدن اون راه اصلی جلوگیری کنه,مثل پول دادن برای راه اندازی شیعه انگلیسی
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
32
16
پاسخ
همین مونده بود که عراقیا فاتحه مردم ایران رو بخونن 😡😡😡
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