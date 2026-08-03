رسانه عبری: سرنوشت اورانیوم ایران، نامشخص است
شبکه کان به نقل از مقامهایی گزارش داد که بخش عمده گفتوگوهای کنونی میان آمریکا و ایران بر تنگه هرمز متمرکز است و سرنوشت سایر پروندهها، بهویژه ذخایر اورانیوم ایران و تعهدات دولت ترامپ درباره رفتار تهران، همچنان نامشخص است.
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شبکه کان به نقل از مقامهایی گزارش داد که بخش عمده گفتوگوهای کنونی میان آمریکا و ایران بر تنگه هرمز متمرکز است و سرنوشت سایر پروندهها، بهویژه ذخایر اورانیوم ایران و تعهدات دولت ترامپ درباره رفتار تهران، همچنان نامشخص است.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، همچنین شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از منابعی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو و اعضای کابینه امنیتی کوچک اسرائیل، از تصمیم ترامپ برای لغو حمله به ایران تنها از طریق پست او در شبکه «تروث سوشال» مطلع شدند.
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