ترامپ: آمار واقعی محبوبیتم در بالاترین سطح تاریخ است
دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد میزان محبوبیت واقعی او به بالاترین سطح تاکنون رسیده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۲۳| |
699 بازدید
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد میزان محبوبیت واقعی او به بالاترین سطح تاکنون رسیده است. او این موضوع را به کاهش مالیاتها، آمار اشتغال، سرمایهگذاری خارجی، امنیت مرزها، آنچه «پیروزی در ونزوئلا» و «خلع سلاح هستهای ایران» خواند و همچنین موفقیتهای بینالمللی دولتش نسبت داد. ترامپ در ادامه از هوادارانش خواست به نظرسنجیهای منتشرشده توسط رسانهها اعتماد نکنند و آنها را جانبدارانه توصیف کرد.
گزارش خطا
احضار سفیر ایران در ونزوئلا تأثیری بر روابط دو کشور ندارد / سوءتفاهمها با ارائه توضیحات برطرف میشود