ترامپ: آمار واقعی محبوبیتم در بالاترین سطح تاریخ است



به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد میزان محبوبیت واقعی او به بالاترین سطح تاکنون رسیده است. او این موضوع را به کاهش مالیات‌ها، آمار اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی، امنیت مرزها، آنچه «پیروزی در ونزوئلا» و «خلع سلاح هسته‌ای ایران» خواند و همچنین موفقیت‌های بین‌المللی دولتش نسبت داد. ترامپ در ادامه از هوادارانش خواست به نظرسنجی‌های منتشرشده توسط رسانه‌ها اعتماد نکنند و آن‌ها را جانبدارانه توصیف کرد.