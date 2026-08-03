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آهنگساز مشهور ایرانی عضو آکادمی گرمی شد

سهراب پورناظری آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی عضو گِرمی معتبرترین آکادمی موسیقی در جهان شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۲۰
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سهراب پورناظری

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «آکادمی گِرمی» متولی اعطای معتبرترین جایزه جهانی در عرصه موسیقی است. این آکادمی سالانه بهترین‌های موسیقی جهان را در شاخه‌های مختلف معرفی می‌کند.

سهراب پورناظری آهنگساز و نوازنده موسیقی ایران، به عضویت «آکادمی گِرمی» (Recording Academy) درآمد؛ نهادی که برگزارکننده و متولی جوایز سالانه GRAMMY Awards است.

آکادمی گِرمی یکی از معتبرترین نهادهای حرفه‌ای صنعت موسیقی جهان به شمار می‌رود و اعضای آن را هنرمندان، آهنگسازان، ترانه‌سرایان، تنظیم‌کنندگان، تهیه‌کنندگان، صدابرداران و دیگر فعالان حرفه‌ای موسیقی از کشورهای مختلف تشکیل می‌دهند. عضویت در این نهاد از طریق فرایندی تخصصی، مبتنی بر سوابق حرفه‌ای، آثار منتشرشده و بررسی هیأت‌های تخصصی انجام می‌شود. اعضای واجد شرایط این آکادمی در فرآیند انتخاب نامزدها و برندگان جوایز سالانه گِرمی نیز مشارکت می‌کنند.

پورناظری طی سال‌های گذشته با خلق آثار متعدد، اجرای کنسرت‌های بین‌المللی و همکاری با هنرمندان برجسته جهان، نقش مؤثری در معرفی موسیقی ایران در عرصه بین‌المللی ایفا کرده است. او اکنون به جمع اعضای آکادمی گرمی پیوسته است.

عضویت سهراب پورناظری در آکادمی گِرمی، علاوه بر تأیید جایگاه حرفه‌ای او در عرصه جهانی، می‌تواند زمینه‌ای مؤثر برای پررنگ‌تر شدن حضور و دیده‌شدن موسیقی ایران در مهم‌ترین رویداد موسیقی جهان باشد.

آکادمی گِرمی افزون بر برگزاری جوایز سالانه GRAMMY، در حوزه‌هایی همچون حمایت از حقوق موسیقیدانان، آموزش، توسعه حرفه‌ای و سیاست‌گذاری فرهنگی صنعت موسیقی نیز فعالیت می‌کند و اعضای آن در شکل‌دهی به آینده این صنعت نقش دارند.

مراسم اهدای جوایز گِرمی از سال ۱۹۵۸ میلادی آغاز شد. جایزه‌ گِرمی در موسیقی، هم‌ترازِ جایزه اسکار در صنعت فیلم، جایزه امی در تلویزون و جایزه تونی در تئاتر است. گِرمی بزرگ‌ترین رویداد موسیقی جهان به شمار می‌رود.

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سهراب پورناظری آهنگساز آکادمی گرمی موسیقی
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