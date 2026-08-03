آمریکا به دنبال افزایش تولید موشکهای رهگیر
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ آمریکا در ذیل دو توافقنامه با شرکت «نورتروپ گرامن» در تلاش است تا ظرفیت تولید موشکهای رهگیر برای سامانههای تولید موشکهای پاتریوت پیشرفته-۳ (PAC-۳) و سامانهٔ دفاعی تاد (THAAD) را به ترتیب سه و چهار برابر افزایش دهد. «تقویت دفاع یکپارچهٔ هوایی و موشکی» از مهمترین دلایل این کار عنوان شده است. این توافقنامهها در شرایطی امضا شده که در گزارش «مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی» که در رسانهٔ حامی دونالد ترامپ یعنی فاکس نیوز هم بازتاب داشته، آمده است که نیمی از ذخایر سامانهٔ پدافندی تاد آمریکا مصرف شده است. براساس تحلیل این اندیشکده، تعداد موشکهای رهگیر تاد که پیش از جنگ ایران تنها ۴۵۲ فروند بود، اکنون به حدود ۲۳۴ تا ۲۷۸ فروند رسیده است. ارزش این توافقنامهها در مجموع بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد شده است. توافق مربوط به PAC-۳ به ارزش ۲ میلیارد دلار و توافق مربوط به تاد به ارزش ۱ میلیارد دلار است و هر دو یک دورهٔ هفت ساله را پوشش میدهند.