مورد عجیب از خائنی که امروز اعدام شد





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پوریا صفوت که از طریق شبه‌رسانه اینترنشنال و همچنین اکانت‌های فارسی زبان موساد ارتباطاتی با رژیم صهیونی برقرار کرده بود در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اطلاعات مهم و محرمانه کشور را جهت بمباران در اختیار دشمن قرار می‎‌داد.



اما نکته‌ای که مورد پوریا صفوت را عجیب‌تر می‌کند این است؛ وی در یکی از پیام‌های خود به دشمن آدرس ۲ مدرسه را به عنوان محلی که باید هدف قرار گرفته شود ارسال کرد و در بازجویی ها هم صریحا اینظور اذعان کرد: مطمئن بودم اطراف این۲ مدرسه نه نظامی است نه مسکونی، اما آدرس مدارس را هم فرستادم تا هدف قرار بگیرد!