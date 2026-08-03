مورد عجیب از خائنی که امروز اعدام شد
مطمئن بودم اطراف این ۲ مدرسه نه نظامی است نه مسکونی، اما آدرس مدارس را هم فرستادم تا هدف قرار بگیرد!
کد خبر: ۱۳۸۸۰۰۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پوریا صفوت که از طریق شبهرسانه اینترنشنال و همچنین اکانتهای فارسی زبان موساد ارتباطاتی با رژیم صهیونی برقرار کرده بود در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اطلاعات مهم و محرمانه کشور را جهت بمباران در اختیار دشمن قرار میداد.
اما نکتهای که مورد پوریا صفوت را عجیبتر میکند این است؛ وی در یکی از پیامهای خود به دشمن آدرس ۲ مدرسه را به عنوان محلی که باید هدف قرار گرفته شود ارسال کرد و در بازجویی ها هم صریحا اینظور اذعان کرد: مطمئن بودم اطراف این۲ مدرسه نه نظامی است نه مسکونی، اما آدرس مدارس را هم فرستادم تا هدف قرار بگیرد!
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