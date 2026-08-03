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پاکستان هم ادعای ترامپ در مورد مذاکرات ادعایی را رد کرد

منابع پاکستانی: هنوز زمان و محل مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا نهایی نشده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۹۶
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پرچم ایران و پاکستان و آمریکا



به گزارش تابناک؛ منابع دولتی پاکستان به خبرگزاری آناتولی اعلام کردند: هنوز تاریخ یا محل برگزاری دور جدید مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا که با هدف پایان دادن به جنگ چندماهه دو کشور برنامه‌ریزی شده، نهایی نشده است.

به گفته یک مقام ارشد پاکستانی، «در حال حاضر هیچ نشستی میان مذاکره‌کنندگان ایران و آمریکا، دست‌کم در ۲۴ ساعت آینده، در اسلام‌آباد برنامه‌ریزی نشده است.»

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مذاکرات ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم اسلام آباد
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