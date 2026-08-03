پاکستان هم ادعای ترامپ در مورد مذاکرات ادعایی را رد کرد





به گزارش تابناک؛ منابع دولتی پاکستان به خبرگزاری آناتولی اعلام کردند: هنوز تاریخ یا محل برگزاری دور جدید مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا که با هدف پایان دادن به جنگ چندماهه دو کشور برنامه‌ریزی شده، نهایی نشده است.



به گفته یک مقام ارشد پاکستانی، «در حال حاضر هیچ نشستی میان مذاکره‌کنندگان ایران و آمریکا، دست‌کم در ۲۴ ساعت آینده، در اسلام‌آباد برنامه‌ریزی نشده است.»