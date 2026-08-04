فلسفه اربعین؛ از آموزههای قرآن تا سیره اهلبیت(ع)
به گزارش تابناک؛ واقعه عاشورا نقطه عطفی در تاریخ اسلام و یکی از مهمترین حوادث تاریخ بشریت است. نهضتی که در دهم محرم سال ۶۱ هجری قمری با شهادت امام حسین علیهالسلام و یاران باوفایش به اوج رسید، هرگز با شهادت پایان نیافت؛ بلکه با پیامرسانی حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها، امام سجاد علیهالسلام و اهلبیت علیهمالسلام به نهضتی جاودانه تبدیل شد. یکی از مهمترین جلوههای ماندگاری این نهضت، «اربعین حسینی» است.
امروز اربعین بزرگترین اجتماع سالانه جهان به شمار میرود؛ اجتماعی که میلیونها انسان، فارغ از نژاد، زبان، ملیت و حتی مذهب، با عشق به سیدالشهدا علیهالسلام در آن حضور مییابند. این حرکت عظیم تنها یک مراسم سوگواری نیست، بلکه جلوهای از ایمان، محبت، وحدت، ایثار، خدمت، مقاومت و تمدن اسلامی است.
این پرسش مطرح میشود که چرا چهلم شهادت امام حسین علیهالسلام چنین جایگاهی یافته است؟ چرا اهلبیت علیهمالسلام بر زیارت اربعین تأکید کردهاند؟ فلسفه عدد چهل چیست؟ و چرا اربعین به نماد ماندگاری عاشورا تبدیل شده است؟ برای پاسخ به این پرسشها باید به قرآن کریم، روایات اهلبیت علیهمالسلام و سیره بزرگان دین مراجعه کرد.
فصل اول: فلسفه عدد چهل در فرهنگ اسلامی
عدد چهل در فرهنگ اسلامی، تنها یک عدد ریاضی نیست؛ بلکه نمادی از بلوغ، تکامل، پختگی و رسیدن به کمال است. در آیات قرآن و روایات، موارد متعددی وجود دارد که نشان میدهد خداوند متعال برای عدد چهل جایگاه ویژهای قرار داده است.
۱. چهل شب میقات حضرت موسی(ع)
خداوند در قرآن میفرماید: «وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»
«ما با موسی سی شب وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر کامل کردیم؛ پس میقات پروردگارش چهل شب کامل شد.»
(سوره اعراف، آیه ۱۴۲)
مفسران از جمله علامه طباطبایی در المیزان بیان میکنند که این چهل شب، دورهای برای آمادگی روحی حضرت موسی علیهالسلام جهت دریافت الواح الهی بود. بنابراین چهل، نماد آمادگی برای دریافت فیض الهی است.
۲. چهل سال سرگردانی بنیاسرائیل
خداوند درباره بنیاسرائیل میفرماید: فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً
(مائده، ۲۶)
سرگردانی چهلساله، فرصتی برای پالایش نسلی بود که روحیه جهاد نداشت. این آیه نشان میدهد که در سنت الهی، چهل گاه دورهای برای تغییر بنیادین یک جامعه است.
۳. بلوغ فکری انسان در چهلسالگی
خداوند میفرماید:«حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً…»
(احقاف، ۱۵)
در روایات نیز آمده است که انسان در چهلسالگی به مرحلهای از پختگی عقل و تجربه میرسد. از اینرو بسیاری از پیامبران در همین سن به رسالت مبعوث شدند.
۴. اخلاص چهلروزه
پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله فرمودند:«هر کس چهل روز اعمال خود را برای خدا خالص کند، چشمههای حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشود.»
این حدیث نشان میدهد که استمرار اخلاص در مدت چهل روز، موجب تحول درونی انسان میشود.
فصل دوم: اربعین؛ آغاز ماندگاری عاشورا
حادثه عاشورا اگرچه در یک روز رخ داد، اما رسالت آن محدود به همان روز نبود. اگر عاشورا روز «خون» بود، اربعین روز «پیام» است.
پس از شهادت امام حسین علیهالسلام، حکومت بنیامیه تلاش کرد این حادثه را پایانیافته جلوه دهد. اسیر کردن خاندان پیامبر و گرداندن آنان در شهرها نیز با همین هدف انجام شد؛ اما حضرت زینب سلاماللهعلیها و امام سجاد علیهالسلام با خطبههای روشنگرانه خود، حقیقت عاشورا را زنده نگه داشتند.
به همین دلیل بسیاری از اندیشمندان معتقدند که عاشورا بدون اربعین، در تاریخ محصور میماند؛ اما اربعین عاشورا را به یک فرهنگ و مکتب تبدیل کرد.
فصل سوم: نخستین زائر اربعین
در منابع تاریخی آمده است که جابر بن عبدالله انصاری، صحابی بزرگ پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله، در روز بیستم صفر سال ۶۱ هجری به زیارت قبر امام حسین علیهالسلام آمد.
عطیه عوفی نقل میکند که جابر پیش از ورود به کربلا غسل کرد، لباس پاکیزه پوشید، خود را معطر نمود و با ذکر خدا به سوی قبر سیدالشهدا علیهالسلام حرکت کرد. هنگامی که دستش به قبر رسید، از شدت اندوه بیهوش شد و پس از به هوش آمدن سه بار گفت:
«یا حسین… یا حسین… یا حسین…»
سپس خطاب به امام گفت:«گواهی میدهم که تو فرزند بهترین پیامبران، فرزند سرور مؤمنان و پنجمین تن از اصحاب کسایی.»