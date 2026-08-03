تعطیلی ادارات ایلام در روز چهارشنبه

تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها (به جز کشیک) و این استان در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل خواهند بود.

این تصمیم با توجه به تداوم افزایش دما، استقرار موج گرما و افزایش تردد زائران اربعین حسینی و به منظور مدیریت مصرف انرژی اتخاذ شده است.

با توجه به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر تداوم افزایش دمای هوا و استقرار موج گرما، همچنین افزایش تردد زائران اربعین حسینی و به‌منظور مدیریت مصرف انرژی، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها (به جز کشیک) و شرکت‌های بیمه در استان ایلام در روز چهارشنبه، ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ تعطیل هستند.

دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز درمانی، نیرو‌های نظامی و انتظامی، واحد‌های عملیاتی، مراکز امدادی و نیرو‌های شیفت‌گردان از این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

به گزارش تابناک و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام در روز دوشنبه ۱۲ مرداد، استانداری ایلام از عموم شهروندان درخواست کرده است: با صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، به‌ویژه برق و آب، در حفظ پایداری شبکه‌های خدمات‌رسان و تسهیل خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی همکاری لازم را به‌عمل آورند.