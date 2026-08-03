یمن ۶ نفتکش سعودی را به مارپیچ آفریقا انداخت

در حالی که عربستان به صادرات نفت خود از مسیر دریای سرخ امید بسته بود، حالا تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد محاصره باب‌المندب، شش نفتکش سعودی را به مسیر ۵۶ روزه دماغه امید نیک کشانده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ردیابی دریایی نشان می‌دهد که دست‌کم شش نفتکش حامل پرچم سعودی، مسیر خود را از تنگه باب‌المندب به سمت دماغه امید نیک در جنوب آفریقا تغییر داده‌اند تا از حملات نیرو‌های یمنی در امان بماند.

پیش از این و با بسته شدن تنگه هرمز، عربستان بخش عمده صادرات نفت خود را از طریق خط لوله شرق-غرب به بندر ینبع در دریای سرخ هدایت می‌کرد و این مسیر به تنها راه باقی‌مانده برای صادرات نفت این کشور تبدیل شده بود.

حال با تهدید این مسیر نیز، نفتکش‌های سعودی ناچار به انتخاب مسیر‌های دورتر و پرهزینه‌تر برای رساندن محموله‌های خود به بازار‌های آسیا هستند.

بر اساس گزارش ویندوارد، تغییر مسیر نفتکش‌های سعودی هزینه‌های سنگینی به همراه داشته؛ به طوری که زمان سفر در مسیر تایوان به بندر ینبع از ۲۴ روز به بیش از ۵۶ روز رسیده و هر تردد را ۲ تا ۲.۵ میلیون دلار گران‌تر کرده است.

شرکت تحلیل دریایی کپلر اعلام کرده است جریان نفت عربستان در هفته‌های آینده کاهش بیش‌تری خواهد یافت، مگر اینکه محاصره یمن برداشته شود که در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد.