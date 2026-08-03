En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 333
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۷۹۷۰
کد خبر:۱۳۸۷۹۷۰
1646 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

تصاویر آتش سوزی عظیم چین را ببینید

آتش‌سوزی عظیمی یک انبار لاستیک و خمیر کاغذ را در شهر چینگ‌دائو، واقع در شرق چین مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، آتش در یک انبار حاوی لاستیک و خمیر کاغذ رخ داده است. این دو ماده به‌شدت قابل اشتعال هستند و هنگام سوختن دود سیاه و غلیظ تولید می‌کنند. در زمان انتشار گزارش، آتش‌نشانان در حال مهار حریق بودند و گزارشی از علت قطعی یا تلفات تأییدشده منتشر نشده بود.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر آتش سوزی چین ویدیو آتش سوزی انبار انبار لاستیک
اخبار مرتبط
حریق در انبار لاستیک در محدوده پامنار
تصاویر آتش‌سوزی در قطار هشتگرد - تهران
لحظه انفجار وحشتناک تانکر سوخت در مرز پرویزخان
آتش‌سوزی بزرگ در کارخانه BYD در چین
آتش سوزی انبار لباس در تهران
عظمت شعله‌های آتش دانشگاه فنی استانبول ترکیه
لحظات آتش‌ سوزی خط انتقال نفت ایران
انفجار مهیب در شرکت حمل‌ونقل هیدروکربن مارویک
تصاویر آتش سوزی وحشتناک امامزاده ابراهیم شفت
تصاویر آتش‌سوزی نزدیکی کارخانه ایران خودرو دیزل
آتش‌سوزی در انبار دانه‌های روغنی در بندر امام ماهشهر
آوارگی ساکنان یک ساختمان به دلیل آتش‌سوزی
پاک کردن شیشه‌ها توسط زن حین آتش‌سوزی ساختمان!
اولین تصاویر آتش‌سوزی شدید امروز در تهران
آتش سوزی در نوک برج طالقانی کرج
تصاویر آتش‌سوزی شدید شهرک علمی‌ تحقیقاتی اصفهان
گریه تلخ پیرمرد پس از نابودی زندگی‌اش در آتش سوزی امامزاده ابراهیم
این مرد بدون پا، آتش جنگل‌های اورامانات را خاموش کرد
آتش‌سوزی عظیم مشهد از شش زاویه
اولین تصاویر آتش‌سوزی کارخانه مدیران خودرو در بم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
2
پاسخ
مشکل اینجا است که چون زنجیرهای پلیمری لاستیک با گوگرد ولکانیزه میشوند وقتی آـش میگیرند با آّ هم خاموش نمیشوند و حالت خود سوزی پیدا میکنند .
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر