تصاویر آتش سوزی عظیم چین را ببینید

آتش‌سوزی عظیمی یک انبار لاستیک و خمیر کاغذ را در شهر چینگ‌دائو، واقع در شرق چین مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، آتش در یک انبار حاوی لاستیک و خمیر کاغذ رخ داده است. این دو ماده به‌شدت قابل اشتعال هستند و هنگام سوختن دود سیاه و غلیظ تولید می‌کنند. در زمان انتشار گزارش، آتش‌نشانان در حال مهار حریق بودند و گزارشی از علت قطعی یا تلفات تأییدشده منتشر نشده بود.