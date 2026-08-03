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تصاویر آتش سوزی عظیم چین را ببینید
آتشسوزی عظیمی یک انبار لاستیک و خمیر کاغذ را در شهر چینگدائو، واقع در شرق چین مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، آتش در یک انبار حاوی لاستیک و خمیر کاغذ رخ داده است. این دو ماده بهشدت قابل اشتعال هستند و هنگام سوختن دود سیاه و غلیظ تولید میکنند. در زمان انتشار گزارش، آتشنشانان در حال مهار حریق بودند و گزارشی از علت قطعی یا تلفات تأییدشده منتشر نشده بود.
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برچسبها:نبض خبر آتش سوزی چین ویدیو آتش سوزی انبار انبار لاستیک
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