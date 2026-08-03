بر خلاف اعلام باشگاه پرسپولیس مبنی بر بازی تدارکاتی با تیم ارزروم اسپور، پس از پیگیری رسانه‌ها، مشخص شده آنها با تیم اصلی ارزوم اسپور بازی نکرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اردوی ۱۲ روزه پرسپولیس امروز دوشنبه در ترکیه به پایان می‌رسد و شاگردان مهدی تارتار به کار خود در این اردو پایان می‌دهند.

اما باشگاه پرسپولیس روز گذشته اعلام کرد این تیم در سومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه، به مصاف تیم ارزروم اسپور ترکیه رفت و در پایان با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید.

اما پیگیری‌های رسانه‌ها حاکیست، تیمی که برابر پرسپولیس در این دیدار تدارکاتی به میدان رفته است، تیم اصلی ارزروم اسپور نیست!

در پوستر مربوط به برگزاری این بازی که توسط باشگاه پرسپولیس منتشر شده، نام ارزروم اسپور fk درج شده که موفق شده به عنوان صدرنشین لیگ یک ترکیه به سوپرلیگ این کشور صعود کند، اما در تصاویر مربوط به بازی روز گذشته پرسپولیس، لوگوی این باشگاه بر روی پیراهن حریف پرسپولیس دیده نمی‌شود.

در سایت و اینستاگرام تیم ارزروم اسپور FK هم هیچ اشاره‌ای به برگزاری بازی تدارکاتی با پرسپولیس نشده و جالب اینکه این تیم روز گذشته همزمان با انجام بازی تدارکاتی پرسپولیس، جلسه تمرینی خود را پشت سر گذاشته است.

پرسپولیس کدام تیم ترکیه‌ای را ۶ تایی کرد؟

حال سوال این است اطلاع رسانی باشگاه پرسپولیس مبنی بر برگزاری بازی تدارکاتی به این تیم که لوگوی آن نیز درآن درج شده آیا بر اثر سهل‌انگاری و نبود اطلاعات لازم بوده یا مسئولان این باشگاه با هدف تدارک بازی تدارکاتی مقابل تیم‌های مطرح، عمدا دست به این اقدام زده‌اند؟

وظیفه محسن خلیلی به عنوان سرپرست و مدیر ورزشی تیم دقیقا اطلاع از این موارد بدیهی است و بدون شک اینگونه اشتباهات چه به صورت عمد و یا سهل‌انگاری در تیم بزرگی مثل پرسپولیس، اعتماد رسانه‌ها را نسبت به این باشگاه کمرنگ می‌کند و رسانه‌ها نیز از این پس با دقت بیشتری نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در سایت باشگاه پرسپولیس کنکاش خواهند کرد.

اعتراف باشگاه پرسپولیس پس از سوال رسانه‌ها

واکنش باشگاه پرسپولیس نیز پس از رسانه‌ای شدن این اتفاق عجیب بود، جاییکه باشگاه مجبور شد اعلام کند با تیم زیر ۲۱ سال ارزروم اسپور بازی کرده است!

البته این ادعا باز هم جای سوال دارد چرا که لوگوی تیم ارزروم اسپور با لوگوی درج شده روی پیراهن بازیکنانی که مقابل پرسپولیس بازی کردند متفاوت است!

حتی به فرض درست بودن این خبر، سوال اصلی اینجاست چرا بازی با تیم زیر ۲۱ سال ارزروم اسپور از همان ابتدا اعلام نشد و پس از رسانه‌ای شدن این اتفاق، سایت باشگاه این موضوع را اعلام کرده است؟

این بازی در حالی برگزار شد که مدیرعامل پرسپولیس و برخی دیگر از مسئولان این باشگاه نیز با سفر به ترکیه از نزدیک نظاره‌گر این بازی بوده‌اند.