اعترافات دو عامل مرتبط با موساد که اعدام شدند

قوه قضایییه اعلام کرد: «امید بهزاد و پوریا صفوت، دو مزدور رژیم صهیونیستی و خائن به کشور که در جریان جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه با ارسال مختصات، تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی برای افسران موساد و کانال‌های ارتباطی وابسته به این سرویس جاسوسی کمک شایانی به آنها در رسیدن به اهداف خود کرده بودند اعدام شدند. احکام اعدام این دو عنصر موساد پس از طی تشریفات قانونی، تأیید در دیوان عالی کشور و استیذان، بامداد امروز اجرا شد... بررسی‌های فنی انجام‌شده بر روی تلفن همراه امید بهزاد نشان داد وی در جریان جنگ رمضان، بار‌ها مختصات، موقعیت جغرافیایی و اطلاعات مربوط به مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی را برای کانال‌های وابسته به موساد ارسال کرده است. نامبرده در جریان تحقیقات صریحاً اقرار کرده است: از طریق نرم‌افزار‌های موقعیت‌یاب مانند گوگل‌مپ، مختصات اماکن را روی نقشه پیدا و ارسال می‌کردم. بر اساس مستندات پرونده، وی با ادمین یکی از کانال‌های تلگرامی وابسته به رژیم صهیونیستی که به‌طور علنی از مخاطبان خود درخواست ارسال مختصات مراکز حساس را می‌کرد، ارتباط مستقیم برقرار کرده و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن قرار داده است. بررسی پیام‌های کشف‌شده از تلفن همراه محکوم‌علیه نشان می‌دهد ادمین کانال (افسر موساد) به وی اعلام کرده بود مختصات ارسالی پس از راستی‌آزمایی، بر اساس اولویت در بانک اهداف IDF (ارتش رژیم) قرار گرفته و از طریق مسیر امن مستقیماً برای موساد ارسال می‌شود. مطابق مستندات پرونده، امید بهزاد با وجود آگاهی کامل از ماهیت کانال، هویت گردانندگان آن و استفاده عملیاتی از اطلاعات ارسالی، تا زمان دستگیری به خیانت به کشور و همکاری با دشمن ادامه داده و خواستار حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بوده است. یکی از مهم‌ترین کانال‌هایی که دشمن برای عناصر خود تعریف کرده کانال شبکه ماهواره‌ای اینترنشنال است که سهم به سزایی در دریافت اطلاعات به‌ویژه در دوران جنگ داشت. در بخشی از برنامه عملیاتی کانال‌های ارتباطی و بازو‌های رسانه‌ای وابسته به موساد، اینترنشنال، عناصر را جذب و آنها را به مسیر خیانت به کشور در شرایط جنگی هدایت می‌کند...» ویدیویی که دستگاه قضا از اعترافات این دو نفر منتشر کرده را می‌بینید.