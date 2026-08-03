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نحوه سفارش کتب درسی تمامی پایه‌های تحصیلی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد که دانش‌آموزان و اولیاء می‌توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش‌وپرورش، نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ اقدام کنند.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۶۳
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کتاب درسی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دانش‌آموزان، اولیاء و مدیران مدارس می‌توانند برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش‌وپرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند.

ثبت سفارش کتاب‌های درسی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir، تنها پس از ثبت‌نام قطعی دانش‌آموز در سامانه سیدا امکان‌پذیر خواهد بود.

مدیران مدارس ضمن اطلاع‌رسانی مجدد به دانش‌آموزان و اولیاء، می‌توانند سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان را به‌صورت گروهی ثبت کنند.

تأکید می‌شود به‌منظور تأمین و توزیع به‌موقع کتاب‌های درسی، اولیاء و مدیران مدارس، ثبت‌نام دانش‌آموزان و ثبت سفارش کتاب‌های درسی را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

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برچسب ها
کتاب درسی مدارس ثبت نام دانش آموزان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
2
پاسخ
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tabnak.ir/005p4V