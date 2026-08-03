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قیمت دلار در بازار امروز ۱۲ مرداد ماه

قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به، ۱۹۱,۲۷۰ (یکصد و نود و یک هزار و دویست و هفتاد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۵۷
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قیمت دلار

به گزارش تابناک، در بازار امروز قیمت دلار و یورو  در مقایسه با روز گذشته نزولی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از 153337 (یکصد و پنجاه و سه هزار و سیصد و سی و هفت) تومان به 153616 (یکصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و شانزده) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به، 191,270 (یکصد و نود و یک هزار و دویست و هفتاد) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از 176835 (یکصد و هفتاد و شش هزار و هشتصد و سی و پنج) تومان به 177091 (یکصد و هفتاد و هفت هزار و نود و یک) تومان نرخ‌گذاری شد.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، 220,660 (دویست و بیست هزار و ششصد و شصت) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از 41752 (چهل و یک هزار و هفتصد و پنجاه و دو) تومان به 41828 (چهل و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به 52,000 (پنجاه و دو هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش به 257,680 (دویست و پنجاه و هفت هزار و ششصد و هشتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، 4,030 (چهار هزار و سی) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش به 136,320 (یکصد و سی و شش هزار و سیصد و بیست) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش به 134,470 (یکصد و سی و چهار هزار و چهارصد و هفتاد) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، 145.5 تومان نرخ‌گذاری شد.
 

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