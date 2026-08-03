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دستگیری عامل قطع عضو مرد تهرانی در یافت‌ آباد

عامل یک درگیری خونین که با استفاده از سلاح سرد موجب قطع انگشتان دست یکی از شهروندان در محدوده شهرک ولیعصر شده بود، توسط پلیس دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۵۵
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بازداشت

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ در پی وقوع یک نزاع و درگیری شدید در شهرک ولیعصر و مجروح شدن یکی از طرفین، رسیدگی به این پرونده در دستور کار مأموران پایگاه پنجم پلیس اطلاعات تهران قرار گرفت.

بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این حادثه به دنبال اختلاف شخصی و کینه قبلی میان دو نفر رخ داده و متهم در جریان درگیری با استفاده از یک قبضه قمه به طرف مقابل حمله کرده که این اقدام به قطع انگشتان دست شاکی منجر شده است.

پس از وقوع حادثه، متهم از محل گریخت و تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری وی آغاز شد. مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، مخفیگاه متهم را در محدوده یافت آباد تهران شناسایی کردند.

در ادامه، تیم عملیاتی پلیس با اجرای یک عملیات غافلگیرانه، متهم را دستگیر و برای ادامه تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کرد. این فرد پس از مواجهه با مدارک و مستندات موجود، به درگیری و استفاده از سلاح سرد اعتراف کرد.

پلیس اطلاعات تهران با هشدار نسبت به پیامد‌های استفاده از سلاح سرد اعلام کرد با افرادی که موجب ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی شوند، برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

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tabnak.ir/005p4N
tabnak.ir/005p4N