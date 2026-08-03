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قیمت سکه در بازار امروز 12 مردادماه

قیمت سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۸۴ میلیون تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۴۸
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1962 بازدید
قیمت سکه

 به گزارش تابناک، بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش  قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه  امامی امروز با کاهش، در نرخ 184 میلیون تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش، ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش، ۵۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

 سکه گرمی نیز بدون تغییر، ۲۷ میلیون تومان فروخته شد

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