ادارات این استان هم چهارشنبه تعطیل شد
ادارات هرمزگان در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۴۶| |
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به گزارش تابناک؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاههای اجرایی، بانکها و مراکز آموزشی استان هرمزگان در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد خبر داد.
محمدرضا پاکروان با اشاره به افزایش دما در استان هرمزگان و ضرورت مدیریت انرژی اظهار داشت: این تصمیم با بررسیهای کارشناسی و با موافقت استاندار هرمزگان گرفته شده است.
وی افزود: بر این اساس، تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها، مراکز آموزشی و دانشگاهها در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل خواهند بود.
معاون استاندار هرمزگان تأکید کرد: امتحانات نهایی طبق برنامه زمان بندی برگزار میشود.
پاکروان خاطرنشان کرد: مراکز خدماترسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، امنیتی، انتظامی و سایر دستگاههای ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذیربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.
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پر واضح است و عملا اثبات شده که تعصیلات در روند امور تاثیر ندارد و می شود ادارت تعطیل شوند و امور جاریه جلو می رود و امار و تحلیلی اگر هست در خصوص مزایا و ممعایب و زیان کار ارباب رجوع و بقیه بماند