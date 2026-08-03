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ادارات این استان هم چهارشنبه تعطیل شد

ادارات هرمزگان در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۴۶
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3687 بازدید
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۲
تعطیلی

به گزارش تابناک؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی استان هرمزگان در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد خبر داد.

محمدرضا پاکروان با اشاره به افزایش دما در استان هرمزگان و ضرورت مدیریت انرژی اظهار داشت: این تصمیم با بررسی‌های کارشناسی و با موافقت استاندار هرمزگان گرفته شده است.

وی افزود: بر این اساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل خواهند بود.

معاون استاندار هرمزگان تأکید کرد: امتحانات نهایی طبق برنامه زمان بندی برگزار می‌شود.

پاکروان خاطرنشان کرد: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، امنیتی، انتظامی و سایر دستگاه‌های ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذی‌ربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

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تعطیل استان هرمزگان ادارات استاندار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
2
پاسخ
پر واضح است و عملا اثبات شده که تعصیلات در روند امور تاثیر ندارد و می شود ادارت تعطیل شوند و امور جاریه جلو می رود و امار و تحلیلی اگر هست در خصوص مزایا و ممعایب و زیان کار ارباب رجوع و بقیه بماند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
3
پاسخ
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