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قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار امروز ۱۲ مرداد

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۴۵
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3078 بازدید
قیمت طلای 18 عیار

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افت قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با افزایش 12 دلاری نسبت به روز گذشته، 4058 (چهار هزار و پنجاه و هشت دلار) نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا  کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

آخرین رتبه مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش به ۷۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.

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طلا طلای 18 عیار قیمت طلا ۱۸
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