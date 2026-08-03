قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار امروز ۱۲ مرداد
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۴۵| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افت قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با افزایش 12 دلاری نسبت به روز گذشته، 4058 (چهار هزار و پنجاه و هشت دلار) نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.
آخرین رتبه مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش به ۷۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.
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