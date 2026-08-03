قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار امروز ۱۲ مرداد

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افت قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با افزایش 12 دلاری نسبت به روز گذشته، 4058 (چهار هزار و پنجاه و هشت دلار) نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

آخرین رتبه مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش به ۷۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.