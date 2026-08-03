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نزاع خونین فامیلی در محله خلیج تهران

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری دو عامل نزاع خونین فامیلی در محله خلیج خبر داد که با استفاده از سلاح سرد موجب مجروح شدن چند نفر از شهروندان شده بودند.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۴۰
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3754 بازدید
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۳
بازداشت

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ در پی وقوع یک فقره درگیری شدید فامیلی در محدوده محله خلیج که به مجروح شدن چند نفر انجامید، تیم‌های عملیاتی پایگاه پنجم پلیس اطلاعات تهران بزرگ بلافاصله تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه آغاز کردند.

بررسی‌های اولیه نشان داد دو متهم در جریان اختلافات خانوادگی، با استفاده از قمه و سلاح سرد به طرف مقابل حمله‌ور شده و موجب ایجاد رعب و وحشت در میان اهالی محل شده‌اند.

در این درگیری، چند نفر از طرفین به شدت مجروح و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی منتقل شدند که حال دو نفر از مصدومان به دلیل شدت جراحات وارده، وخیم گزارش شده است.

اقدام خشونت‌آمیز متهمان، به‌ویژه حمله به یکی از بانوان حاضر در محل با سلاح سرد، موجب نارضایتی و نگرانی شهروندان منطقه شد و موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات تهران قرار گرفت.

مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی، اقدامات اطلاعاتی و شناسایی مسیر‌های تردد متهمان، موفق شدند مخفیگاه آنان را در یک گاراژ واقع در محدوده خیابان خلیج شناسایی کنند.

در ادامه، تیم عملیاتی پلیس طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، هر دو متهم را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کرد.

بررسی سوابق متهمان نشان داد آنان دارای سوابق متعدد در زمینه درگیری، شرارت و ایجاد ناامنی هستند.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع با افراد شرور و برهم‌زنندگان نظم عمومی اعلام کرد: افرادی که با استفاده از سلاح سرد، رفتار‌های خشونت‌آمیز و اقدامات اوباشگرانه امنیت و آرامش شهروندان را تهدید کنند، تحت رصد پلیس قرار داشته و با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهند شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی قضایی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

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برچسب ها
نزاع خونین سلاح سرد قمه اختلافات خانوادگی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Italy
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
10
5
پاسخ
عاقبت تماشای برنامه های مبتذل ماهواره ای که مروج اصلی فساد و شرارت در جامعه است همین است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
11
پاسخ
محله خلیج؟! خلیج کجا؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
8
پاسخ
چه ربطی به برنامه مبتذل ماهوارهای داتش این شرارت تازه تو از کجا فهمیدی اینها ماهوراه دارند ؟
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