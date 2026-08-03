وزیر اسبق بهداشت و درمان گفت: تاب‌آوری پایدار تنها با آموزش چند تکنیک روان‌شناختی شکل نمی‌گیرد، بلکه نیازمند توجه همزمان به معنای زندگی، سرمایه اجتماعی، عدالت، حمایت‌های اجتماعی و رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم است.

تاب‌آوری، چند تکنیک روان‌شناختی نیست، رسیدگی به مشکلات مردم است

باقری لنکرانی با بیان این که جامعه صداقت مسئولان را خیلی زود تشخیص می‌دهد؛ گفت: تاب‌آوری بدون توجه به عدالت اجتماعی پایدار نمی‌ماند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، دکتر کامران باقری لنکرانی طی بحثی درباره مديريت بحران و تاب آوري، با تأکید بر اینکه هدف اصلی مسئولان باید حل مسائل مردم باشد، گفت: گاهی پرداختن به حواشی و اقدامات نمایشی، هدف اصلی خدمت به مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، در حالی که حتی اقدامات کوچک، اگر بر پایه شناخت درست مسئله و نیت خالص انجام شوند، می‌توانند اثرگذاری بیشتری از برنامه‌های پرهزینه و تبلیغاتی داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی افزود: مردم به‌سرعت صداقت یا خودنمایی مدیران را تشخیص می‌دهند و اعتماد اجتماعی زمانی تقویت می‌شود که تصمیم‌ها برای حل واقعی مشکلات مردم اتخاذ شده باشد، نه برای حفظ ظاهر یا برجسته‌سازی عملکرد مسئولان.

باقری لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم تاب‌آوری، آن را فراتر از مجموعه‌ای از مهارت‌های فردی دانست و اظهار کرد: تاب‌آوری پایدار تنها با آموزش چند تکنیک روان‌شناختی شکل نمی‌گیرد، بلکه نیازمند توجه همزمان به معنای زندگی، سرمایه اجتماعی، عدالت، حمایت‌های اجتماعی و رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم است.

وی تأکید کرد: اگرچه توکل و معنویت از ارکان مهم تاب‌آوری در فرهنگ دینی هستند، اما این مفاهیم باید در کنار برنامه‌های علمی، خدمات روان‌شناختی، حمایت‌های اجتماعی و سیاست‌های عادلانه قرار گیرند تا بتوانند به افزایش تاب‌آوری جامعه منجر شوند.