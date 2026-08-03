تابآوری، چند تکنیک روانشناختی نیست، رسیدگی به مشکلات مردم است
وزیر اسبق بهداشت و درمان گفت: تابآوری پایدار تنها با آموزش چند تکنیک روانشناختی شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند توجه همزمان به معنای زندگی، سرمایه اجتماعی، عدالت، حمایتهای اجتماعی و رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم است.
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باقری لنکرانی با بیان این که جامعه صداقت مسئولان را خیلی زود تشخیص میدهد؛ گفت: تابآوری بدون توجه به عدالت اجتماعی پایدار نمیماند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، دکتر کامران باقری لنکرانی طی بحثی درباره مديريت بحران و تاب آوري، با تأکید بر اینکه هدف اصلی مسئولان باید حل مسائل مردم باشد، گفت: گاهی پرداختن به حواشی و اقدامات نمایشی، هدف اصلی خدمت به مردم را تحتالشعاع قرار میدهد، در حالی که حتی اقدامات کوچک، اگر بر پایه شناخت درست مسئله و نیت خالص انجام شوند، میتوانند اثرگذاری بیشتری از برنامههای پرهزینه و تبلیغاتی داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی افزود: مردم بهسرعت صداقت یا خودنمایی مدیران را تشخیص میدهند و اعتماد اجتماعی زمانی تقویت میشود که تصمیمها برای حل واقعی مشکلات مردم اتخاذ شده باشد، نه برای حفظ ظاهر یا برجستهسازی عملکرد مسئولان.
باقری لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم تابآوری، آن را فراتر از مجموعهای از مهارتهای فردی دانست و اظهار کرد: تابآوری پایدار تنها با آموزش چند تکنیک روانشناختی شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند توجه همزمان به معنای زندگی، سرمایه اجتماعی، عدالت، حمایتهای اجتماعی و رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم است.
وی تأکید کرد: اگرچه توکل و معنویت از ارکان مهم تابآوری در فرهنگ دینی هستند، اما این مفاهیم باید در کنار برنامههای علمی، خدمات روانشناختی، حمایتهای اجتماعی و سیاستهای عادلانه قرار گیرند تا بتوانند به افزایش تابآوری جامعه منجر شوند.
هیچ بحران و مشکلی به معنای بنبست مطلق نیست
باقری لنکرانی با تأکید بر اینکه هیچ بحران و مشکلی به معنای بنبست مطلق نیست، گفت: تجربههای تاریخی و آموزههای دینی نشان میدهد که حتی در دشوارترین شرایط نیز امکان گشودن مسیرهای جدید وجود دارد، به شرط آنکه جامعه و مدیران از محدودیتهای ذهنی عبور کنند و نگاه خود را به یافتن راهحل معطوف سازند.
وی با اشاره به داستان حضرت موسی(ع) و عبور بنیاسرائیل از دریا اظهار کرد: در شرایطی که از نگاه ظاهری همه راهها بسته به نظر میرسید، حضرت موسی(ع) با اتکا به وعده الهی فرمود: «کَلّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ». این روایت بیانگر آن است که نباید تنها موانع ظاهری را دید، بلکه باید همراه با اقدام، به امکان گشایش نیز باور داشت.
باقری لنکرانی با تعمیم این نگاه به مسائل امروز کشور افزود: در مواجهه با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و فشارهای ناشی از تحریم، پذیرش این اصل که هیچ بنبستی مطلق نیست، زمینه جستوجوی راهحلهای جایگزین را فراهم میکند. به گفته وی، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تکیه بر ظرفیتهای داخلی، برنامهریزی، نوآوری و اعتماد به توان ملی میتواند بسیاری از محدودیتها را به فرصت تبدیل کند و جامعه را از نگاه منفعلانه به سمت حل مسئله و پیشرفت سوق دهد.
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