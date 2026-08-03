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کد خبر:۱۳۸۷۹۳۴
کد خبر:۱۳۸۷۹۳۴
2559 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

تصاویر خرید روزانه مارمولک عظیم!

یک بزمجه غول‌پیکر به طول حدود 1.8 متر با ورود به یک فروشگاه در تایلند، موجب ترس و شگفتی کارکنان و مشتریان شد. این خزنده که ظاهراً در جست‌وجوی غذا بود، از قفسه‌های فروشگاه بالا رفت و تعدادی از کالاها را به زمین انداخت. در پی این حادثه، نیروهای حیات‌وحش در محل حاضر شدند و حیوان را بدون آسیب زنده‌گیری و از فروشگاه خارج کردند. مقام‌های محلی اعلام کردند خشکی هوا و کاهش منابع غذایی در زیستگاه طبیعی این گونه، احتمالاً دلیل ورود این مارمولک به مناطق شهری و فروشگاه بوده است.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
lll;
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
3
پاسخ
چه کوچولو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
4
1
پاسخ
صدای خانوما همیشه رو‌مخه. هرچیزی ببین شروع به داد زدن میکنن. انگار اژدها دیدن
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
3
پاسخ
بزاق این خزنده پر از باکتری های خطرناک است، تمام اون وسایلی که زبونش خورده باید کاملا ضد عفونی بشه
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