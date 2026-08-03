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تصاویر خرید روزانه مارمولک عظیم!
یک بزمجه غولپیکر به طول حدود 1.8 متر با ورود به یک فروشگاه در تایلند، موجب ترس و شگفتی کارکنان و مشتریان شد. این خزنده که ظاهراً در جستوجوی غذا بود، از قفسههای فروشگاه بالا رفت و تعدادی از کالاها را به زمین انداخت. در پی این حادثه، نیروهای حیاتوحش در محل حاضر شدند و حیوان را بدون آسیب زندهگیری و از فروشگاه خارج کردند. مقامهای محلی اعلام کردند خشکی هوا و کاهش منابع غذایی در زیستگاه طبیعی این گونه، احتمالاً دلیل ورود این مارمولک به مناطق شهری و فروشگاه بوده است.
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