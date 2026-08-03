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قتل مرد افغانستانی با تبر+ عکس

مرد۴۹ساله افغانستانی که یکی ازبستگانش را در مشهد به طرزفجیعی با ضربات تبربه قتل رسانده بود پس ازانتشار تصویرش درروزنامه خراسان،خود را تسلیم قانون کرد و بازداشت شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۳۳
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4815 بازدید
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۸
قاتل

به گزارش تابناک به نقل از خراسان، بیست و چهارم تیر، پیکرنیمه جان مرد۵۲ ساله‌ای به نام «سید حسن-ج» درحالی به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال یافت که آثارضربات هولناک جسم سخت و برنده برسر وی نمایان بود.

این مرد مجروح براثرجراحت‌های هولناک به کما رفت، اما کادردرمانی نتوانستند او را نجات دهند و این مرد تبعه افغانستان پس ازگذشت حدود یک هفته بالاخره تسلیم مرگ شد و جان سپرد. مرگ این مرد میانسال درحالی رقم خورد که وی از همان روز‌های اولیه بستری در بیمارستان، هوشیاری بسیارپایینی داشت، اما کادر درمان ماجرای احتمال زیاد مرگ وی را به مراجع قانونی و به ویژه قاضی ویژه قتل عمد اطلاع نداده بودند.

گزارش ها حاکی است:درپی گزارش این معمای جنایی به قاضی دکترصادق صفری (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) بی درنگ بررسی‌های تخصصی با حضور این مقام قضایی درمرکز درمانی آغاز و مشخص شدکه مرد۵۲ ساله افغانستانی هدف ضربات هولناک تبرقرارگرفته است؛ بنابراین دامنه تحقیقات قضایی به اطراف شهرک مهرگان کشید و بدین ترتیب گروهی ازافسران اداره جنایی پلیس آگاهی به سرپرستی ستوان احسان شفاعی (افسرپرونده) با دستور‌های ویژه قاضی شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ماموریت یافتند تا درباره این ماجرای جنایی به تحقیق بپردازند. بررسی‌های مقدماتی نشان داد چند روز قبل ازانتقال پیکرنیمه جان مرد افغانستانی به بیمارستان، تعدادی اززنان اقوام وی دریک مجلس ترحیم به جر وبحث درباره موضوعی خاص پرداخته‌اند وادامه مشاجره آنان پای مردان این طایفه را نیزبه میان کشیده است.

ازسوی دیگر پیگیری این سرنخ مهم به جایی رسید که مشخص شد یکی ازبستگان مقتول به نام «غضنفر» به دلیل عصبانیت ازرفتار‌های مرد۵۲ ساله، وی را سوار بر پراید تعقیب کرده و در مکانی مناسب او را به قتل رسانده است. به همین دلیل قاضی دکترصادق صفری دستوربررسی دوربین‌های مداربسته و ترافیکی را صادرکرد تا این که مستنداتی ازاین جنایت تکان دهنده به دست آمد.

این اسناد انکارناپذیر بیانگر آن بود که غضنفر (راننده ۴۳ساله افغانستانی پراید) ابتدا خودرو را محکم به مرد۵۲ساله کوبیده و زمانی که او برزمین افتاده، از خودرو پیاده شده و او را با ضربات وحشتناک تبری که در دست داشته به شدت مجروح کرده و سپس از صحنه حادثه گریخته است. این گونه بود که با انتشارتصاویر متهم به قتل، بررسی‌های تخصصی کارآگاهان نیز برای شناسایی مخفیگاه متهم فراری آغاز ومشخص شد که او به کشورعراق گریخته است. طولی نکشید که با ردزنی‌های اطلاعاتی کارآگاهان، متهم که دیگرهمه راه‌های فرار را بسته می‌دید به ایران بازگشت و به طورمستقیم راهی پلیس آگاهی شد.

«غضنفر» که خود را تسلیم قانون کرده بود به شعبه ویژه پرونده‌های جنایی دردادسرای مشهد انتقال یافت و به قاضی دکترصادق صفری گفت:من بعدازاین حادثه به عراق رفتم تاتکلیف «سیدحسن» در بیمارستان مشخص شود وقتی ازطریق بستگانم متوجه شدم که جان خود را ازدست داده و تصویرم در روزنامه منتشرشده است، به جست و جوی عنوان قاتل فراری، درگوگل پرداختم و چیزی ندیدم! با این وجود بلافاصله به مشهد بازگشتم و یکسره به پلیس آگاهی رفتم و خودم را تسلیم قانون کردم.

قتل مرد افغانستانی با تبر+ عکس

وی درباره انگیزه خود ازارتکاب قتل هموطن و فامیل خود گفت: او بعد ازمشاجره زن ها، برادرکوچکترم که حدود ۳۰سال سن دارد را به خانه کشیده و او را کتک زده بود. من وقتی این موضوع را شنیدم خونم به جوش آمد که چرا برادرم را بی گناه کتک زده است.

به همین دلیل یک روزصبح دراطراف منزل وی کمین کردم و زمانی که او ازخانه خارج شد تا سرکارش برود، تعقیبش کردم و دریک مکان مناسب با تبری که همراه داشتم، ضرباتی به سرش کوبیدم وازآن جا به عراق رفتم ...

حقیقات بیشتردراین باره با صدوردستور‌های ویژه قضایی همچنان ادامه دارد.

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برچسب ها
قتل تبعه افغانستان تبر مشهد مشاجره
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
11
59
پاسخ
اخراج افغانی
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
6
42
پاسخ
ظاهرا نصف بیشتر توان قضایی و انتظامی کشور داره صرف رسیدگی به جرم و جنایت های افغانی ها میشه، نصف بیشتر ظرفیت درمانی مملکت هم صرف زاد و ولد و بستری های ناشی از جرم و جنایت های افغانی ها!!
سید مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
5
31
پاسخ
شوخی افغانی اینه
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
4
39
پاسخ
مصیبت مهاجرت غیرقانونی افاغنه به ایران یک طرف

جرم و جنایت و بزهکاری آنها هم یک طرف دیگر

آقایان چرا به فکر امنیت ملی و اجتماعی نیستید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
یه چیزی در مورد اینها بخوام بهت بگم اینه که تنها چیزی که براشون اهمیت داره خودشون و زن و بچه ی خودشون هستند، مطلقا هیچ چیز دیگری براشون کوچکترین اهمیتی نداره
ناشناس
|
Italy
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
24
4
پاسخ
عاقبت تماشای برنامه های مبتذل ماهواره ای که مروج اصلی فساد و قتل در جامعه است همین است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
2
19
پاسخ
الان سوال من اینه چطور این ها انقدر راحت در مملکت ما تردد می کنند طرف برداشته رفته عراق!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
3
13
پاسخ
ما مجاز و غیر مجاز نداریم.
همه افغانها غیر مجاز محسوب میشن
هیچ منفعتی بجز اشغال کردن شغلهای پایین کشور که خوده ایرانیهای رده پایین به این شغلها نیاز واجب دارند و استفاده از یارانه پنهان سوخت و نان و آب و انرژی و ناامن کردن جامعه ، کار دیگه ای نکردن
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