قتل مرد افغانستانی با تبر+ عکس

به گزارش تابناک به نقل از خراسان، بیست و چهارم تیر، پیکرنیمه جان مرد۵۲ ساله‌ای به نام «سید حسن-ج» درحالی به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال یافت که آثارضربات هولناک جسم سخت و برنده برسر وی نمایان بود.

این مرد مجروح براثرجراحت‌های هولناک به کما رفت، اما کادردرمانی نتوانستند او را نجات دهند و این مرد تبعه افغانستان پس ازگذشت حدود یک هفته بالاخره تسلیم مرگ شد و جان سپرد. مرگ این مرد میانسال درحالی رقم خورد که وی از همان روز‌های اولیه بستری در بیمارستان، هوشیاری بسیارپایینی داشت، اما کادر درمان ماجرای احتمال زیاد مرگ وی را به مراجع قانونی و به ویژه قاضی ویژه قتل عمد اطلاع نداده بودند.

گزارش ها حاکی است:درپی گزارش این معمای جنایی به قاضی دکترصادق صفری (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) بی درنگ بررسی‌های تخصصی با حضور این مقام قضایی درمرکز درمانی آغاز و مشخص شدکه مرد۵۲ ساله افغانستانی هدف ضربات هولناک تبرقرارگرفته است؛ بنابراین دامنه تحقیقات قضایی به اطراف شهرک مهرگان کشید و بدین ترتیب گروهی ازافسران اداره جنایی پلیس آگاهی به سرپرستی ستوان احسان شفاعی (افسرپرونده) با دستور‌های ویژه قاضی شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ماموریت یافتند تا درباره این ماجرای جنایی به تحقیق بپردازند. بررسی‌های مقدماتی نشان داد چند روز قبل ازانتقال پیکرنیمه جان مرد افغانستانی به بیمارستان، تعدادی اززنان اقوام وی دریک مجلس ترحیم به جر وبحث درباره موضوعی خاص پرداخته‌اند وادامه مشاجره آنان پای مردان این طایفه را نیزبه میان کشیده است.

ازسوی دیگر پیگیری این سرنخ مهم به جایی رسید که مشخص شد یکی ازبستگان مقتول به نام «غضنفر» به دلیل عصبانیت ازرفتار‌های مرد۵۲ ساله، وی را سوار بر پراید تعقیب کرده و در مکانی مناسب او را به قتل رسانده است. به همین دلیل قاضی دکترصادق صفری دستوربررسی دوربین‌های مداربسته و ترافیکی را صادرکرد تا این که مستنداتی ازاین جنایت تکان دهنده به دست آمد.

این اسناد انکارناپذیر بیانگر آن بود که غضنفر (راننده ۴۳ساله افغانستانی پراید) ابتدا خودرو را محکم به مرد۵۲ساله کوبیده و زمانی که او برزمین افتاده، از خودرو پیاده شده و او را با ضربات وحشتناک تبری که در دست داشته به شدت مجروح کرده و سپس از صحنه حادثه گریخته است. این گونه بود که با انتشارتصاویر متهم به قتل، بررسی‌های تخصصی کارآگاهان نیز برای شناسایی مخفیگاه متهم فراری آغاز ومشخص شد که او به کشورعراق گریخته است. طولی نکشید که با ردزنی‌های اطلاعاتی کارآگاهان، متهم که دیگرهمه راه‌های فرار را بسته می‌دید به ایران بازگشت و به طورمستقیم راهی پلیس آگاهی شد.

«غضنفر» که خود را تسلیم قانون کرده بود به شعبه ویژه پرونده‌های جنایی دردادسرای مشهد انتقال یافت و به قاضی دکترصادق صفری گفت:من بعدازاین حادثه به عراق رفتم تاتکلیف «سیدحسن» در بیمارستان مشخص شود وقتی ازطریق بستگانم متوجه شدم که جان خود را ازدست داده و تصویرم در روزنامه منتشرشده است، به جست و جوی عنوان قاتل فراری، درگوگل پرداختم و چیزی ندیدم! با این وجود بلافاصله به مشهد بازگشتم و یکسره به پلیس آگاهی رفتم و خودم را تسلیم قانون کردم.

وی درباره انگیزه خود ازارتکاب قتل هموطن و فامیل خود گفت: او بعد ازمشاجره زن ها، برادرکوچکترم که حدود ۳۰سال سن دارد را به خانه کشیده و او را کتک زده بود. من وقتی این موضوع را شنیدم خونم به جوش آمد که چرا برادرم را بی گناه کتک زده است.

به همین دلیل یک روزصبح دراطراف منزل وی کمین کردم و زمانی که او ازخانه خارج شد تا سرکارش برود، تعقیبش کردم و دریک مکان مناسب با تبری که همراه داشتم، ضرباتی به سرش کوبیدم وازآن جا به عراق رفتم ...

حقیقات بیشتردراین باره با صدوردستور‌های ویژه قضایی همچنان ادامه دارد.