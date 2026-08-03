ماجرای جسدی که توسط حیوانات خورده شد

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان، ساعت ۱۰ صبح دوم مرداد یکی از شهروندان با پلیس۱۱۰ تماس گرفت و از وجود جسدی در میان گندمزار‌های درو شده بین روستا‌های سمندر و مزنگ خبر داد.

به دنبال دریافت این خبر بلافاصله نیرو‌های انتظامی با تایید درستی خبر، مراتب را به قاضی علی اکبر احمدی نژاد اطلاع دادند و بدین ترتیب تحقیقات گسترده قضایی در منطقه مذکور آغاز شد.

بررسی‌های مقام قضایی که سابقه طولانی در رسیدگی به پرونده‌های جنایی دارد، حاکی از آن بود که جسد مرد حدود ۳۵ تا ۴۵ ساله از محل دیگری به زمین‌های کشاورزی انتقال یافته و نزدیک به یک دیوار در گندمزار رها شده است.

بنابراین گزارش، بخشی از جسد این مرد که هنوز هویت وی مشخص نیست، توسط حیوانات درنده خورده شده و اینگونه جسد مرد مذکور در حالی برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد که کفش کتانی مشکی، شلوار و شورت طوسی رنگ به تن داشت.

در همین حال و با دستور‌های ویژه قاضی احمدی نژاد (قاضی دادسرای عمومی و انقلاب چناران) تحقیقات کارآگاهان به سرپرستی سرگرد اکبری مقدم (رئیس آگاهی چناران) برای واکاوی ماجرای جسد ر‌ها شده ادامه دارد. در این رابطه پلیس از شهروندان خواست چنانچه اطلاعاتی در این باره دارند با تلفن۱۱۰ یا ۰۵۱۴۶۱۲۲۷۷۸ تماس بگیرند.