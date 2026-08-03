En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 612
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۷۹۲۳
کد خبر:۱۳۸۷۹۲۳
2324 بازدید
نبض خبر

شیوه عجیب قاچاق خرس در ایران را ببینید

خرس‌های سیاهی که زیر جعبه‌های پسته جاسازی شده بودند تا از کرمان به مقصدی نامعلوم منتقل شوند، در اصفهان توسط نیروی انتظامی کشف می‌شوند تا در نهایت به مرکز بازپروری پارک پردیسان منتقل شده و در این مرکز از آنها نگهداری شود. در جریان این جابجایی‌ها، تلفات حیوانات قاچاق شده بسیار بالاست زیرا این توله خرس‌ها در سنین بسیار کودکی از والدین چه در طبیعت و چه در مراکز تکثیر و پرورش جدا می‌شوند. اکثر افرادی هم که این حیوانات را خریداری می‌کنند، اطلاعات کافی برای تیمار آنها را در اختیار ندارند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر خرس ایرانی خرس قهوه ای ویدیو خرس قاچاق حیوانات
اخبار مرتبط
کشتی خرس‌های قهوه‌ای در قلب کوه‌های شمال ایران
تصاویر حضور یک خرس در صداوسیما
نبرد دو خرس قهوه‌ای عظیم الجثه
بحران خوردن 4 میلیون گربه توسط چینی‌ها!
شتاب خرس در بالا رفتن از کوه را ببینید
شیوه عجیب زنده گیری یک خرس اطراف شاهرود
تصاویر تازه زنده‌گیری خرس‌های شاهرود که مردند!
گردش تابستانی خرس‌ها در رامسر
لحظات حمله یک خانواده خرس به اسکی‌بازان
تصاویر خرس‌های قهوه‌ای ایران در اردبیل
خرس ماده و توله‌هایش در پارک گلستان
بازی دیدنی دو خرس در ارتفاعات مازندران
قدم زدن خرس قهوه‌ای در سوادکوه را ببینید
تصاویر آب تنی خرس در دریاچه قله سبلان
خرس‌های قهوه‌ای آلاسکا
خرس قهوه‌ای در گیلانغرب تلف شد
آخرین وضعیت خرس باغ وحش کرمان؛ خرس قهوه‌ای کرمان چرا بیهوش شد؟
تصاویر صبحانه خرس با کوهنوردان اردبیلی
نبرد دیدنی خرس قهوه‌ای و سگ اهلی
برخورد نزدیک عکاس با خرس و توله‌هایش
کشتی گرفتن یک روس با خرس قهوه‌ای!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر