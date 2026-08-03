نبض خبر
شیوه عجیب قاچاق خرس در ایران را ببینید
خرسهای سیاهی که زیر جعبههای پسته جاسازی شده بودند تا از کرمان به مقصدی نامعلوم منتقل شوند، در اصفهان توسط نیروی انتظامی کشف میشوند تا در نهایت به مرکز بازپروری پارک پردیسان منتقل شده و در این مرکز از آنها نگهداری شود. در جریان این جابجاییها، تلفات حیوانات قاچاق شده بسیار بالاست زیرا این توله خرسها در سنین بسیار کودکی از والدین چه در طبیعت و چه در مراکز تکثیر و پرورش جدا میشوند. اکثر افرادی هم که این حیوانات را خریداری میکنند، اطلاعات کافی برای تیمار آنها را در اختیار ندارند.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:نبض خبر خرس ایرانی خرس قهوه ای ویدیو خرس قاچاق حیوانات
اخبار مرتبط