مرتضی پورعلی گنجی با این تیم به توافق رسید

مرتضی پورعلی‌گنجی پس از قرار گرفتن در فهرست مازاد پرسپولیس و فسخ رسمی قراردادش با قرمزپوشان با باشگاه الطلبه عراق به توافق رسید.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ باشگاه پرسپولیس روز گذشته به صورت رسمی پایان همکاری با مرتضی پورعلی‌گنجی را اعلام کرد. پورعلی‌گنجی که سال گذشته با پرسپولیس تا سال ۱۴۰۶ تمدید کرده بود، در لیست مازاد مهدی تارتار قرار گرفت و به صورت رسمی قراردادش را با قرمز‌ها فسخ کرد.

این بازیکن که چند سال پیش در نفت تهران شاگرد علیرضا منصوریان بود، پس از جدایی از قرمزپوشان با پیشنهاد باشگاه الطلبه همراه شد.

منصوریان که از میانه‌های فصل گذشته هدایت این تیم عراقی را بر عهده گرفته است، بار دیگر به شاگرد قدیمی خود پیشنهاد همکاری داد.

پورعلی‌گنجی به این پیشنهاد پاسخ مثبت داد و قرار است به زودی راهی عراق شود تا با این باشگاه قرارداد همکاری امضا کند.