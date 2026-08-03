حساب فروشگاههای کالابرگ تا این تاریخ تسویه شد
در حالی که برخی مغازه داران طرف قرارداد با کالابرگ الکترونیکی از عدم واریز وجوه خود گلایه داشتند، اما معاون رفاه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: تسویه حساب با فروشگاههای طرف قرارداد کالا برگ تا آخر ۱۴۰۵ انجام شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۲۰| |
3015 بازدید
در حالی که برخی مغازه داران طرف قرارداد با کالابرگ الکترونیکی از عدم واریز وجوه خود گلایه داشتند، اما یعقوب اندایش معاون رفاه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: تسویه حساب با فروشگاههای طرف قرارداد کالا برگ تا آخر ۱۴۰۵ انجام شده است.وی همچنین گفت: فروشگاه های قرارداد ملزم هستند تا پایان شهریور به سامانه صندوق فروشگاهی متصل شوند تا راحتتر تسویه حساب آنها انجام شود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی خوراکی است که ماهانه به میزان یک میلیون تومان اعتبار برای هر فرد هر فرد مشمول واریز میشود.در حال حاضر حدود ۸۷ میلیون ایرانی مشمول کالا برگ میشوند که این طرح اقدام مهمی برای تامین امنیت غذایی در کشور و نیز کمک به تولید داخلی به شمار میرود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
هنوز ماه پنجم ۱۴۰۵ هستیم چطور تا آخر ۱۴۰۵ تصفیه کردید جوک میگویید ؟!