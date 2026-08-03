در حالی که برخی مغازه داران طرف قرارداد با کالابرگ الکترونیکی از عدم واریز وجوه خود گلایه داشتند، اما معاون رفاه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: تسویه حساب با فروشگاه‌های طرف قرارداد کالا برگ تا آخر ۱۴۰۵ انجام شده است.

در حالی که برخی مغازه داران طرف قرارداد با کالابرگ الکترونیکی از عدم واریز وجوه خود گلایه داشتند، اما یعقوب اندایش معاون رفاه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: تسویه حساب با فروشگاه‌های طرف قرارداد کالا برگ تا آخر ۱۴۰۵ انجام شده است.وی همچنین گفت: فروشگاه های قرارداد ملزم هستند تا پایان شهریور به سامانه صندوق فروشگاهی متصل شوند تا راحت‌تر تسویه حساب آنها انجام شود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی خوراکی است که ماهانه به میزان یک میلیون تومان اعتبار برای هر فرد هر فرد مشمول واریز می‌شود.در حال حاضر حدود ۸۷ میلیون ایرانی مشمول کالا برگ می‌شوند که این طرح اقدام مهمی برای تامین امنیت غذایی در کشور و نیز کمک به تولید داخلی به شمار می‌رود.