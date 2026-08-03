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ترامپ در کنار بزرگترین‌های تاریخ آمریکا!

ترامپ عکس خودشو کنار جورج واشنگتن و آبراهام لینکلن منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۱۸
| |
5095 بازدید
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۵
تصویر جدید ترامپ
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جورج واشنگتن آبراهام لینکلن ترامپ 
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
احمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
4
35
پاسخ
مرتیکه دیوانه خوشیفته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
وقتی می خوای پول زور بگیری و خودتو از ورشکستگی نجات بدی نیاز به یک بازیگر دیوانه داری.
مطمعن باش اگه این روش جواب نده دوباره یه رییس جمهور اتو کشیده و تحصیل کرده و با ادب میارن
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
3
23
پاسخ
احمق خودشیفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
4
11
پاسخ
اون دوتای دیگه تو عکس هم همینقدر آشغال بودن یا فقط همین یکی ترامپ اینجوری هستش ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
3
11
پاسخ
عقل نداره حروم لقمه
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