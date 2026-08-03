ترامپ در کنار بزرگترینهای تاریخ آمریکا!
ترامپ عکس خودشو کنار جورج واشنگتن و آبراهام لینکلن منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۱۸| |
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غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
مرتیکه دیوانه خوشیفته
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
مطمعن باش اگه این روش جواب نده دوباره یه رییس جمهور اتو کشیده و تحصیل کرده و با ادب میارن
اون دوتای دیگه تو عکس هم همینقدر آشغال بودن یا فقط همین یکی ترامپ اینجوری هستش ؟