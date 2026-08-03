تیراندازی داماد خشمگین در خانه مادر زن
به گزارش تابناک به نقل از جام جم آنلاین؛ صدای شلیک گلوله در یکی از محلههای محدوده کلانتری ۱۰۴ عباسآباد، اهالی را به وحشت انداخت. با اعلام موضوع به پلیس، مأموران کلانتری راهی محل شدند و تحقیقات برای روشن شدن ماجرا را آغاز کردند. بررسیهای اولیه نشان داد زن جوان مدتی قبل بر سر اختلافات خانوادگی با شوهرش قهر کرده و به خانه مادرش رفته بود. شوهرش که برای بازگرداندن او به خانه مادرزن رفته بود، وقتی نتوانست همسرش را راضی به بازگشت کند، دست به اسلحه برد و به سمت او شلیک کرد.
گلوله به پای زن جوان اصابت کرد. او به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. به این ترتیب از مرگ نجات پیدا کرد. در حالی که تحقیقات پلیس برای دستگیری داماد مسلح ادامه داشت، مأموران دریافتند او پس از تیراندازی به مخفیگاهش گریخته است. تیم پلیس با شناسایی محل اختفای متهم وارد عمل شد و او را دستگیر کرد. در بازرسی از مخفیگاه مرد مسلح، یک قبضه سلاح گرم به همراه یک خشاب پر و شش قبضه سلاح سرد کشف شد.
متهم پس از انتقال به کلانتری درباره انگیزهاش از این تیراندازی گفت: «مدتی بود همسرم قهر کرده و به خانه مادرش رفته بود. روز قبل به حوالی میدان راهآهن رفتم و اسلحه را از یک مرد ناشناس خریدم. برای بازگرداندن همسرم به خانه مادرش رفتم، اما حاضر نشد آشتی کند. به سویش شلیک کردم که گلوله به پایش اصابت کرد و از ترس فرار کردم.» با اعترافات این مرد، او برای ادامه تحقیقات تخصصی در اختیار مأموران سازمان اطلاعات فراجا قرار گرفت.
گردنبندقاپ نقابدار در صدر
ماموران کلانتری ۱۰۱ تجریش هنگام گشتزنی در بزرگراه صدر، چشمشان به موتورسوار جوانی افتاد که رفتار مشکوکی داشت. مرد جوان سوار بر یک موتورسیکلت آبیرنگ بود و صورتش را پوشانده و کلاه نقابدار بر سر گذاشته بود.
ماموران برای بررسی بیشتر به پلاک موتورسیکلت نیز توجه کردند و متوجه شدند پلاک آن مخدوش و پوشانده شده است. همین موضوع شک آنها را بیشتر کرد و به موتورسوار دستور ایست دادند.
اما مرد جوان به جای توقف، سرعتش را زیاد کرد و وارد خروجی بزرگراه شد. ماموران نیز به تعقیب او پرداختند تا اینکه در حوالی بلوار کاوه، راه فرار را بر او بستند و موتورسوار نقابدار را دستگیر کردند.
با استعلام هویت متهم، مشخص شد او سابقه چند فقره قاپزنی و تحمل حبس دارد. همین سرنخ کافی بود تا ماموران بررسی پروندههای سرقت را آغاز کنند. در جریان این بررسیها، ماموران به پرونده گردنبندقاپی رسیدند که ۲۵ تیر امسال از یک زن جوان در محدوده شمال تهران رخ داده بود. مشخصات موتورسیکلتی که در آن سرقت استفاده شده بود، با موتورسیکلت متهم مطابقت داشت.
زن جوان با حضور در کلانتری، متهم را بهعنوان فردی که گردنبندش را قاپیده بود، شناسایی کرد.
با انجام تحقیقات اولیه و دستور قضایی، متهم در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی قرار گرفت تا تحقیقات برای کشف سایر جرایم احتمالی او و شناسایی دیگر مالباختگان ادامه پیدا کند.