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واکنش مراکش به هجوم مهاجران به سمت اسپانیا

وزارت کشور مراکش بعد از گذشت چند روز از بحران مهاجرتی در قبال اسپانیا به این موضوع واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۱۰
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6716 بازدید
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۴
ورود مهاجران مراکشی به اسپانیا

رشید الخلفی، سخنگوی وزارت کشور مراکش اعلام کرد که حدود ۴۰ هزار نفر در جریان موج اخیر مهاجرت غیرقانونی برای ورود به شهر سئوتا تلاش کردند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی اضافه کرد: تعداد واقعی مهاجرانی که به سمت شهر سئوتا حرکت کردند، حدود ۴۰ هزار نفر بود و حدود ۱۱۳۵ نفر نیز به سمت شهر ملیله رفتند. تمام افرادی که در آن زمان موفق به ورود به ملیله شده بودند، بازگردانده شدند.

الخلفی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این رخداد نتیجه عوامل مقطعی یا خودجوش نبوده بلکه حاصل ترکیب چندین عامل مختلف بوده است. سوءاستفاده هدفمند از فضای مجازی، انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، فعالیت شبکه‌های قاچاق انسان و برداشت‌های نادرست از برخی مقررات حقوقی و اداری که این تصور را ایجاد کردند که ورود به اروپا آسان است و پیامد قانونی ندارد.

وی بیان کرد: برخی تصمیم‌های اخیر دستگاه قضایی اسپانیا که امکان اجرای فوری روند بازگرداندن مهاجران غیرقانونیِ در دریا را محدود کرده است باعث شده برخی افراد تصور کنند اگر از طریق دریا وارد شوند، احتمال بازگردانده شدنشان کمتر خواهد بود. همین تصور موجب شده عبور از طریق شنا کردن به روش اصلی مهاجرت غیرقانونی تبدیل شود.

الخلفی درباره گزارش‌هایی که از ثبت موارد مرگ بیشتر در سئوتا حکایت دارند گفت: مسئولان مراکشی همچنان در چارچوب همکاری رسمی با دولت اسپانیا در حال بررسی صحت این اطلاعات، شمار واقعی قربانیان، هویت و تابعیت آنان هستند تا مراحل قانونی لازم تکمیل شود.

در حالی که الخلفی از کشته شدن ۱۱ تن در این جریان خبر داده است بر اساس گزارش روزنامه ال‌پائیس تعداد اجسادی که از آب‌های اطراف سئوتا بیرون کشیده شده‌اند به ۸۸ نفر رسیده است.

همچنین منابع امنیتی اسپانیا روز شنبه اعلام کردند که حدود ۶۹ هزار و ۵۰۰ مهاجر غیرقانونی که طی روزهای اخیر وارد سئوتا شده بودند، به مراکش بازگردانده شده‌اند.

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مراکش اسپانیا مهاجران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
15
7
پاسخ
مگه این اروپا چی داره!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
مگر مراکش چی داره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
9
28
پاسخ
نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد ۵۰ هزار مهاجر مراکشی ظرف ۲ روز به کشورشون بازگردانده شدند. در ایران اما مسئولین مشغول خدمات دهی به ۲۰ میلیون افغانی از بودجه مردم ایران هستند و هیچ قصدی هم برای بیرون کردن این ۲۰ میلیون مهاجم افغانی ندارند و حتی همان ۴- ۳ میلیون که پس از جنگ ۱۲ روزه و سرویس دهی گسترده افغانیها به موساد ، وعده داده بودند بیرون کنند ، در نهایت خلف وعده بیرون نکردند !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
بیشتر از این حرفاست مشهدتهران ری ورامین قم کرمان شیراز یزد حتی بندرهم رفته اند بجنبید همه ی کارها رادست گرفتند حالا مدرسه ها تعطیله ولی برخی شهرها کل کلاس ها اتباع هستند
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