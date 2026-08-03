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کد خبر: ۱۳۸۷۹۰۷
بازدید: ۲۶۰۷

عکس: دیدار رئیس‌جمهور با اعضای ستادهای انتخاباتی دولت وفاق ملی

دکتر مسعودپزشکیان با تأکید بر اینکه وفاق ملی مهم‌ترین سرمایه ایران برای عبور از چالش‌های پیش رو است، تصریح کرد: دولت با تکیه بر خدمت صادقانه، عدالت محوری، تقویت مشارکت مردمی و حفظ کرامت همه شهروندان مسیر تحقق صلح پایدار، عزت ملی و پیشرفت کشور را دنبال خواهد کرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رئیس جمهور دکترمسعودپزشکیان وفاق ملی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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