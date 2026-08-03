عکس: دیدار رئیس‌جمهور با اعضای ستادهای انتخاباتی دولت وفاق ملی

دکتر مسعودپزشکیان با تأکید بر اینکه وفاق ملی مهم‌ترین سرمایه ایران برای عبور از چالش‌های پیش رو است، تصریح کرد: دولت با تکیه بر خدمت صادقانه، عدالت محوری، تقویت مشارکت مردمی و حفظ کرامت همه شهروندان مسیر تحقق صلح پایدار، عزت ملی و پیشرفت کشور را دنبال خواهد کرد.