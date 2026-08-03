عکس: آسمان ترکیه زیر چتر بالنهای رنگارنگ
جشنواره سهروزه بالن کاپادوکیه در شهر نوشهیر ترکیه با پرواز نمایشی بالنهای هوای گرم از ۱۰ کشور و استقبال بیش از ۱۰۰ هزار تماشاگر به پایان رسید؛ رویدادی که آسمان این منطقه گردشگری را به صحنهای رنگارنگ و تماشایی تبدیل کرد.
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برچسبها:بالنهای رنگارنگ بالن ترکیه جشنواره فستیوال عکس بین الملل
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