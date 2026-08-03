عکس: آسمان ترکیه زیر چتر بالن‌های رنگارنگ

جشنواره سه‌روزه بالن کاپادوکیه در شهر نوشهیر ترکیه با پرواز نمایشی بالن‌های هوای گرم از ۱۰ کشور و استقبال بیش از ۱۰۰ هزار تماشاگر به پایان رسید؛ رویدادی که آسمان این منطقه گردشگری را به صحنه‌ای رنگارنگ و تماشایی تبدیل کرد.