عکس: جشنواره میراث فرهنگی بومی بولیوی
بزرگترین جشنواره فرهنگ بومی در بولیوی هر سال با حضور هزاران هنرمند، نوازنده و آیینورز برگزار میشود و جلوهای از موسیقی، پوشاک سنتی، آیینهای کهن و میراث فرهنگی اقوام گوناگون این کشور را به نمایش میگذارد. این رویداد، که از مهمترین جشنوارههای مردمی آمریکای جنوبی به شمار میآید، نمادی از هویت فرهنگی بولیوی است و هر سال بازدیدکنندگان بسیاری را از سراسر جهان به خود جذب میکند.
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برچسبها:فستیوال جشنواره عکس بین الملل بولیوی آمریکای جنوبی فرهنگ بومی
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