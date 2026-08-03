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کد خبر: ۱۳۸۷۹۰۲
بازدید: ۴۷۹۲

عکس: جشنواره میراث فرهنگی بومی بولیوی

بزرگ‌ترین جشنواره فرهنگ بومی در بولیوی هر سال با حضور هزاران هنرمند، نوازنده و آیین‌ورز برگزار می‌شود و جلوه‌ای از موسیقی، پوشاک سنتی، آیین‌های کهن و میراث فرهنگی اقوام گوناگون این کشور را به نمایش می‌گذارد. این رویداد، که از مهم‌ترین جشنواره‌های مردمی آمریکای جنوبی به شمار می‌آید، نمادی از هویت فرهنگی بولیوی است و هر سال بازدیدکنندگان بسیاری را از سراسر جهان به خود جذب می‌کند.

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برچسب‌ها:
فستیوال جشنواره عکس بین الملل بولیوی آمریکای جنوبی فرهنگ بومی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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