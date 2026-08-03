زائران اربعین بخوانند؛ بهترین مسیرهای اربعین

رئیس ستاد مرکزی اربعین با تأکید بر آمادگی کامل مرزهای اربعینی کشور برای خدمت‌رسانی به زائران، مرز بین‌المللی باشماق مریوان را یکی از مسیرهای مناسب و برخوردار از زیرساخت‌های مطلوب برای تردد زائران دانست و از زائران خواست با انتخاب مرزهای باشماق و تمرچین، ضمن بهره‌مندی از امکانات رفاهی و حمل‌ونقل مناسب، به کاهش تراکم در مرز مهران کمک کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علی‌اکبر پورجمشیدیان» رئیس ستاد مرکزی اربعین روز یکشنبه ۱۱ مردادماه در جریان بازدید از مرز بین‌المللی باشماق مریوان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمامی مرزهای اربعینی کشور در شرایط مطلوب قرار دارند و هیچ‌گونه مشکل خاصی در زمینه تردد زائران وجود ندارد.

وی با اشاره به آمادگی کامل مرزهای کشور برای میزبانی از زائران اربعین حسینی افزود: همه مرزهای اربعینی از امنیت پایدار، امکانات رفاهی مناسب و خدمات ایمنی لازم برخوردار هستند و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امنیتی با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به بازدید خود از مرز باشماق گفت: زیرساخت‌های ایجاد شده در این مرز طی سال‌های اخیر موجب شده است شرایط بسیار مناسبی برای تردد زائران در دو سوی مرز ایران و عراق فراهم شود و زائران بتوانند با آرامش و سهولت بیشتری سفر خود را انجام دهند.

وی همچنین خدمات ارائه شده از سوی مواکب مستقر در مرز باشماق را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: مواکب اهل سنت و تشیع در این مرز با روحیه‌ای مثال‌زدنی در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند و این موضوع جلوه‌ای از وحدت و همدلی مردم منطقه در خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) است.

پورجمشیدیان با تأکید بر ظرفیت بالای مرزهای باشماق و تمرچین برای تردد زائران خاطرنشان کرد: این دو مرز از امکانات و تسهیلات رفاهی مناسبی برخوردارند و بخشی از مسیر جابه‌جایی زائران در هر دو سوی مرز نیز به صورت رایگان انجام می‌شود که این موضوع می‌تواند سفر زائران را تسهیل کند.

وی از زائران خواست برای مدیریت بهتر ترددها و جلوگیری از ازدحام در مرز مهران، از سایر مرزهای اربعینی به‌ویژه باشماق و تمرچین استفاده کنند و افزود: در صورت افزایش بیش از حد تراکم در مرز مهران، ارائه خدمات مطلوب به زائران با دشواری بیشتری همراه خواهد شد؛ از این رو توزیع متوازن زائران میان مرزهای مختلف کشور امری ضروری است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین در ادامه مرزهای باشماق و تمرچین را «مرزهای وحدت» توصیف کرد و گفت: در این دو گذرگاه مرزی، همدلی و همکاری میان شیعه و سنی و همچنین تعامل سازنده میان مردم ایران و عراق به‌خوبی مشهود است و این وحدت، نمادی از انسجام امت اسلامی در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان به شمار می‌رود.

وی همچنین به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای ساماندهی بازگشت زائران اشاره کرد و افزود: از سال گذشته اقدامات مناسبی برای بهبود شرایط بازگشت زائران در مرز باشماق، به‌ویژه در محدوده عمودهای ۵۷ تا ۵۹ در خاک عراق آغاز شده است تا با استقرار مواکب، نیروهای راهنما و ارائه خدمات پشتیبانی، روند بازگشت زائران با سهولت بیشتری انجام شود.

پورجمشیدیان تصریح کرد: تمرکز اصلی برنامه‌های ستاد مرکزی اربعین بر مدیریت و تسهیل بازگشت زائران است و پیگیری برای بهبود حمل‌ونقل، ساماندهی مسیرهای تردد و تعیین محل‌های مشخص برای خدمات‌رسانی در مسیر بازگشت با جدیت ادامه دارد.

وی بر آمادگی کامل مرزهای کشور برای میزبانی از زائران تأکید کرد و گفت: با همکاری دستگاه‌های مختلف و مشارکت مردم، شرایط مطلوبی برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین و تردد ایمن زائران فراهم شده است.