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ادامه رایزنی‌های عراقچی با عربستان و پاکستان

طرفین همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری منطقه‌ای و راهکارهای سیاسی در این مسیر تاکید کردند.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۹۲
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رایزنی ایران و پاکستان و عربستان

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه رایزنی های مستمر و طی دومین تماس تلفنی در بیست‌وچهار ساعت گذشته با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، آخرین روند تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک با هدف حفظ و تقویت امنیت و ثبات در منطقه غرب آسیا را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

گفتنی است؛ طرفین همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری منطقه‌ای و راهکارهای سیاسی در این مسیر تاکید کردند.

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