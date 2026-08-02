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برافراشته‌شدن پرچم ایران در بین‌الحرمین

تصویری زیبا از برافراشته‌شدن پرچم ایران در بین‌الحرمین
کد خبر: ۱۳۸۷۸۸۸
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2606 بازدید
اهتزار پرچم
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بین الحرمین بین‌الحرمین پرچم ایران
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