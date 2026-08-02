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برافراشتهشدن پرچم ایران در بینالحرمین
تصویری زیبا از برافراشتهشدن پرچم ایران در بینالحرمین
کد خبر:
۱۳۸۷۸۸۸
تاریخ انتشار:
۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۵
02 August 2026
کد خبر:
۱۳۸۷۸۸۸
|
۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۵
02 August 2026
|
2606
بازدید
2606
بازدید
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بین الحرمین
بینالحرمین
پرچم ایران
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