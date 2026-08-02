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کد خبر:۱۳۸۷۸۸۲
کد خبر:۱۳۸۷۸۸۲
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نبض خبر

صحبت‌های مقام نظامی که باید سوپرانقلابی‌ها بشنوند

در حالی که سوپرانقلابی‌ها به شدت به توافق اسلام آباد منجر به آتش بس ایران و آمریکا حمله کردند، امیر سرتیپ اکرمی نیا سخنگوی ارتش گفت: «از فرصت تفاهم‌نامه و لحظه‌به‌لحظه آتش‌بس نهایت بهره‌برداری انجام شد، در این مدت، واردات تجهیزات جدید، تعمیر و بازسازی سامانه‌های آسیب‌دیده و همچنین تولید سامانه‌های جدید در دستور کار قرار گرفت... پهپادهای جدیدی که اخیراً از آن‌ها استفاده کردیم نیز حاصل بهره‌گیری از فرصت ایجاد شده در دوره آتش‌بس بوده است.» توضیحات سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر جنگ ایران و آمریکا توافق اسلام آباد آتش بس امیر اکرمی نیا ویدیو
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