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پیکر دریانورد شهید ایرانی به کشور بازگشت

پس از گذشت یک هفته از حمله اوکراین به کشتی تجاری «آنا» در آب‌های فدراسیون روسیه، پیکر دریانورد جوان جان‌باخته این حادثه به همراه ۸ نفر از خدمه کشتی و با همراهی مالک کشتی، امروز به کشور بازگشتند.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۷۷
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شهادت دریانورد ایرانی

سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان روسیه در بیانیه ای با اعلام  این خبر نوشت: «در طول این مدت، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان با پیگیری مستمر و همه‌جانبه، نسبت به اخذ تمامی مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط روسیه، انجام مراحل قانونی، بازپرسی و تحقیقات از خدمه، و همچنین صدور برگ عبور برای آنان به دلیل نابودی و مفقود شدن اسناد هویتی در جریان حادثه، اقدام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این راستا، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان با حضور چندباره در محل استقرار خدمه، دیدار با آنان در سرکنسولگری و ارائه حمایت‌ها و مساعدت‌های کنسولی و انسانی، روند بازگشت هم‌وطنان را تا لحظه عزیمت به کشور به‌صورت مستمر پیگیری و همراهی کرد.

پرواز شرکت هواپیمایی پویا ایر امروز ساعت ۱۶:۳۰ از آستاراخان به مقصد رشت انجام شد و ساعت ۱۷:۴۵ در فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت به زمین نشست.

خدمه کشتی و پیکر دریانورد جان‌باخته مورد استقبال استاندار محترم گیلان و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفتند.

پیکر این دریانورد شهید پس از مراسم استقبال، با حضور خانواده، بستگان و مسئولان استان برای تشییع و خاکسپاری به زادگاهش، بندرانزلی، منتقل شد.

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده دریانورد فوت شده، مراتب قدردانی و سپاس خود را از حمایت‌ها و پیگیری‌های سفیرجمهوری اسلامی ایران در مسکو، همراهی مستمر استاندار گیلان و هم‌چنین همکاری و مساعدت ارزشمند شرکت هواپیمایی پویا در انتقال پیکر و خدمه کشتی به میهن اسلامی اعلام می‌دارد. بی‌تردید، این هماهنگی‌ها و همکاری‌های مؤثر نقش مهمی در تسریع روند بازگشت هم‌وطنان به کشور ایفا کرد.»
 

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برچسب ها
کشتی آنا دریانورد شهادت اوکراین حمله اوکراین به کشتی ایران در خزر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
5
پاسخ
جای اینکه تبلیغ کله تاس و موکاشته بگذارید وسط خبر عکس شهید موضوع خبر را میگذاشتید
ناشناس
|
Denmark
|
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
3
1
پاسخ
یاد گرفتن. بزنن بکشن، فرودگاه بدن به آمریکا، بعدش زنگ بزنن بگن ما قصد تنش نداریم.
با این کار یک عرف غلط و خطرناک درست میکنید. باید بلافاصله میزدید ولی بعدش زنگ میزدین میگفتین ما هم قصد تنش نداریم. زدید زدیم تمام. نه اینکه بزنن بعدش زنگ بزنن بگن به دل نگیر.
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