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رادان: مهران رکورددار تردد زائران اربعین است

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به آمار تردد زائران گفت: تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از زائران به کشور بازگشته‌اند و بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز برای شرکت در مراسم اربعین عازم عراق شده‌اند. سهم مرز مهران در بازگشت، ۷۰۰ هزار نفر و در خروج، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است که نشان می‌دهد این مرز همواره یکی از محورهای اصلی تردد زائران به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۶۶
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تردد در مرز مهران

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «سردار احمدرضا رادان» فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روز (امروز) در حاشیه بازدید از مرز مهران، در جمع خبرنگاران، آخرین آمار تردد زائران اربعین را اعلام و اظهار  کرد :امسال شاهد  کاهش چشمگیر تلفات تصادفات جاده‌ای بودیم.

وی با اشاره به آمار تردد زائران گفت: تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ر نفر از زائران به کشور بازگشته‌اند و بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز برای شرکت در مراسم اربعین عازم عراق شده‌اند. سهم مرز مهران در بازگشت، ۷۰۰ هزار نفر و در خروج، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است که نشان می‌دهد این مرز همواره یکی از محورهای اصلی تردد زائران به شمار می‌رود.

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 فرمانده کل نیروی انتظامي کشور با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با طرف عراقی افزود: خوشبختانه هماهنگی‌های کاملی با کشور عراق انجام شده و سامانه "سجاد" در تمامی مرزهای هفت‌گانه فعال است. زمان ایستایی (تردد) زائران در دو طرف مرز به حدود ۴ ثانیه کاهش یافته که نشان از هماهنگی مطلوب با دولت عراق دارد.

وی با تأکید بر مدیریت مبتنی بر داده‌ها، ادامه داد: با بهره‌گیری از تحلیل داده‌ها و سامانه "سماح"، توانستیم میزان بازگشت زائران را تخمین زده و نیازمندی‌های حمل‌ونقل را به‌موقع به وزارت راه اعلام کنیم که خوشبختانه این نیازها توسط این وزارتخانه تأمین شد.

سردار رادان با بیان اینکه سرعت بازگشت زائران در یکی دو روز اخیر افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: از ابتدای ماه محرم تاکنون، ۵۲ میلیون تردد در مرزهای هفت‌گانه کشور ثبت شده است. با وجود افزایش تردد نسبت به سال گذشته، به لطف رعایت حقوق شهروندی توسط زائران عزیز، شاهد کاهش ۴۰ درصدی تلفات ناشی از تصادفات فوتی هستیم.

وی با ابراز تأسف از علت اصلی تصادفات، گفت: «متأسفانه تمامی تصادفات فوتی به‌دلیل خواب‌آلودگی و خستگی رانندگان رخ داده است و نه به‌دلیل سبقت یا سرعت غیرمجاز از زائرانی که با وسایل شخصی تردد می‌کنند، درخواست دارم در بازگشت، پس از یکی دو ساعت ابتدایی رانندگی، حتماً استراحت کوتاهی داشته باشند و سپس به سفر ادامه دهند تا ان‌شاءالله سلامت کامل خود را تا پایان مسیر حفظ کنند.

سردار رادان در پایان با قدردانی از تلاش‌های تمامی دستگاه‌ها، مردم و دست‌اندرکاران، اظهار داشت: مرز مهران شلوغ‌ترین مرز کشور و پس از آن، مرزهای شلمچه و خسروی در اولویت‌های بعدی قرار دارند. در این راستا، لازم می‌دانم از زحمات اصحاب رسانه، به‌ویژه صدا و سیما، جراید و معاونت فرهنگی نیروی انتظامی، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

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مرز مهران سردار رادان اربعین زائران اربعین
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