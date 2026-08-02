عکس: تابستانی به رنگ لیچی در ویتنام

با آغاز فصل برداشت لیچی در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، منطقه لوس نگان در شمال ویتنام به یکی از چشمگیرترین مراکز تولید این میوه در این کشور تبدیل می‌شود؛ جایی که باغ‌های گسترده لیچی‌های رسیده، علاوه بر تأمین بازار داخلی، محصول خود را به کشورهای مختلف صادر می‌کنند. زیبایی این فصل فقط در منظره خلاصه نمی‌شود؛ از سپیده‌دم، باغ‌ها پر از نوای برداشت، هیاهوی چیدن میوه و موتورهایی است که با سبدهای سنگین، جاده‌ها را به رنگ سرخِ لیچی درمی‌آورند. لیچی یا سرخالو، میوه‌ای معطر و شیرین بومی آسیای شرقی است که با پوست قرمز و ناهموار و گوشتی سفید، آبدار و خوش‌طعم شناخته می‌شود. تنها کافی است یک بار طعم این میوهٔ تازه را بچشید تا دریابید چرا این محصول، به بخشی از افتخار و هویت مردم منطقه «کین‌باک» تبدیل شده است.