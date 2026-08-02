قهرمانی نابغه ایرانی در مسابقات لائوس

بنیامین فرجی در فینال رقابت‌های کانتندر جوانان لائوس در رده سنی زیر ۱۹ سال مقابل آبهینانده پرادیوادی از هند به میدان رفت که ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و قهرمان شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرجی در این دیدار گیم‌های اول، چهارم و پنجم را به ترتیب با نتایج ۱۵ بر ۱۳، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۹ به سود خود به پایان رساند و جام قهرمانی را بالای سر برد.

فرجی در این رقابت‌ها نمایندگانی از کشورهای هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی، چین‌تایپه و هند را شکست داد.

