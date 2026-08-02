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پیام رهبرانقلاب به خادمان اربعین در مرز شلمچه

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان، با حضور در مرز شلمچه عراق و دیدار با موکب‌داران و مسئولان عراقی، پیام قدردانی و تشکر رهبر معظم انقلاب اسلامی از مردم، خادمان و موکب‌داران عراق به پاس میزبانی کریمانه و خدمت خالصانه به زائران اربعین حسینی را ابلاغ و لوح تقدیر به آنان اهدا کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۶۰
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پیام رهبری به زایران

حجت‌الاسلام سید عبدالنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در خوزستان، با حضور در مرز شلمچه عراق، با موکب‌داران، خادمان و مسئولان عراقی مستقر در این مرز دیدار و گفت‌وگو کرد و پیام قدردانی و تشکر رهبر معظم انقلاب اسلامی از مردم و خادمان عراقی را به آنان ابلاغ کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در این دیدار که با حضور شیخ رعد الباهلی، مدیر مرکز فرهنگی جنوب عراق، برگزار شد، نماینده ولی‌فقیه در خوزستان ضمن تقدیر از میزبانی کریمانه مردم عراق از زائران اربعین حسینی، پیام تشکر و قدردانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از موکب‌داران، مسئولان و مردم شریف عراق را به خادمان حاضر در مرز شلمچه ابلاغ کرد.

موسوی‌فرد با اشاره به جلوه‌های کم‌نظیر میزبانی مردم عراق در ایام اربعین، اظهار کرد: خدمت به زائران اباعبدالله الحسین(ع) افتخاری بزرگ است و آنچه امروز در مسیرهای منتهی به کربلای معلی شاهد آن هستیم، جلوه‌ای باشکوه از محبت، اخلاص و همدلی ملت‌های ایران و عراق در مسیر سیدالشهدا(ع) است.

وی افزود: مردم و موکب‌داران عراقی با بذل مال، توان و آبرو، خالصانه پای کار زائران امام حسین(ع) ایستاده‌اند و این میزبانی کریمانه، صحنه‌هایی ماندگار از برادری و همدلی دو ملت ایران و عراق را رقم زده است.

در ادامه این دیدار، به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، لوح تقدیر و پیام قدردانی از موکب‌داران، مسئولان و مردم عراق به خادمان و دست‌اندرکاران خدمت‌رسانی در مرز شلمچه اهدا شد. 

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پیام رهبری زائران اربعین اربعین مرز شلمچه
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