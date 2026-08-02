کشتی آزاد نوجوانان ایران نایب قهرمان جهان شد

تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایرانبا کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز و با اختلاف تنها یک امتیاز کمتر از روسیه بر سکوی نایب قهرمانی جهان ایستاد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در پایان رقابت های ۵ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان در آذربایجان، بنیامین آشفته در ۵۱ و رضا شمسی پور در وزن ۷۱ کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند اما مهدی دمیرچلی در ۴۵ و محمدرضا عیسی زاده در وزن ۹۲ کیلوگرم با شکست مقابل رقبایشان از رسیدن به مدال برنز بازماندند.

به این ترتیب تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران با ۳ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز و مجموع ۱۴۵ امتیاز و تنها با یک امتیاز اختلاف کمتر از روسیه بر سکوی دوم جهان ایستاد.

نایب قهرمانی ایران در این مسابقات در حالی اتفاق افتاد که اگر یکی از ۲ کشتی گیر ایران در دیدارهای رده بندی صاحب برد می شدند عنوان قهرمانی به ایران می رسید.

پیش از این و در ۵ وزن نخست این رقابت ها، امیرعلی فراستی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مدال طلا رسید، امیرحسین اسمعلی در وزن ۱۱۰ کیلوگرم نقره گرفت و آرمان الهی در ۵۵ و سام ارشد در وزن ۶۵ کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شدند.

در وزن ۴۵ کیلوگرم، مهدی دمیرچلی در دور نخست بادمایف از روسیه را با نتیجه ۹ بر ۲ مغلوب کرد. وی در دور دوم مارکو کواسنیوک از اوکراین را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. دمیرچلی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مقابل رایلن بیزر وکس از آمریکا شکست خورد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. وی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۱ مقابل جاداو از هند شکست خورد و پنجم شد.

در وزن ۵۱ کیلوگرم، بنیامین آشفته در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر هگدوس از اسلواکی را شکست داد. وی در دور دوم نگرو از مولدوای را با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب کرد و راهی مرحله بعد شد. آشفته با نتیجه ۸ بر ۷ ماسامونه اوشیمادو از ژاپن را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله سوتو از پورتوریکو را با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب کرد و به فینال رسید. آشفته در فینال با نتیجه ۵ بر ۱ مقابل حسنوف از آذربایجان به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۷۱ کیلوگرم، رضا شمسی پور در دور نخست به مصاف جلال‌اف از ازبکستان رفت و با نتیجه ۸ بر ۴ به پیروزی رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۱ هووارد از آمریکا را از پیش روی برداشت. شمسی پور در ادامه با نتیجه ۵ بر ۴ آدیلت ریسبای از قزاقستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله مکان خدای‌برنوف از ترکمنستان را با نتیجه ۱۳ بر ۲ از پیش روی برداشت و راهی فینال شد. شمسی پور در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۴ کوانتالیانی از گرجستان را شکست داد و به مدال طلا رسید.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدرضا عیسی زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۲ مغلوب تسارنی از آمریکا شد و با توجه به فینالیست شدن این کشتی گیر، عیسی زاده به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله و در اولین دیدار با نتیجه ۷ بر صفر آرتم زالووسکی از اوکراین را شکست داد و در ادامه نیز با نتیجه ۶ بر ۳ از سد یوشیدا از ژاپن گذر کرد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. عیسی زاده در دیدار رده بندی مقابل ساکشام از هند با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب شد و به مقام پنجمی رسید.

پیش از این تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران نیز پس از ۴ سال متوالی کسب عنوان قهرمانی جهان بر سکوی سومی این رقابت ها ایستاد.